На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям
20:17 19.01.2026
На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям
Запорожская АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Подача электроэнергии по высоковольтной линии "Ферросплавная-1" возобновлена на Запорожской АЭС, энергоснабжение станции снова идет сразу по двум линиям – "Ферросплавная-1" и "Днепровская", сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Сегодня, 19 января 2026 года, в 19 часов 17 минут на ЗАЭС возобновлена подача электроэнергии по высоковольтной линии "Ферросплавная-1". Теперь энергоснабжение станции снова идет сразу по двум линиям – "Ферросплавная-1" и "Днепровская", - говорится в сообщении "Росатома" со ссылкой на Лихачева.
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
На резервной ЛЭП для снабжения ЗАЭС начали ремонтные работы
18 января, 12:05
"Ферросплавная-1" была отключена действием автоматической защиты 2 января 2026 года. Безопасность всех шести энергоблоков ЗАЭС и необходимые режимы их охлаждения обеспечивались за счет единственной оставшейся внешней линии "Днепровская", сообщили в "Росатоме".
Глава "Росатома" поблагодарил Минобороны, МИД РФ и главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси за помощь в организации ремонта высоковольтной линии для ЗАЭС.
"Ремонтные работы стартовали утром 18 января. Их проведение стало возможным благодаря достигнутым договоренностям о временном режиме прекращения огня. Со своей стороны хочу поблагодарить министерство обороны Российской Федерации, представителей российского МИДа, руководство МАГАТЭ и лично генерального директора Рафаэля Гросси, сделавших все для того, чтобы договоренности о режиме тишины были не только достигнуты, но и состоялись" , - заявил Лихачев.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
МАГАТЭ сообщило о введении режима прекращения огня в зоне Запорожской АЭС
16 января, 22:53
 
РоссияДнепр (река)ЭнергодарАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЗапорожская АЭСЭкономика
 
 
