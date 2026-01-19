https://ria.ru/20260119/aes-2068894653.html
На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям
Россия, Днепр (река), Энергодар, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Подача электроэнергии по высоковольтной линии "Ферросплавная-1" возобновлена на Запорожской АЭС, энергоснабжение станции снова идет сразу по двум линиям – "Ферросплавная-1" и "Днепровская", сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Сегодня, 19 января 2026 года, в 19 часов 17 минут на ЗАЭС возобновлена подача электроэнергии по высоковольтной линии "Ферросплавная-1". Теперь энергоснабжение станции снова идет сразу по двум линиям – "Ферросплавная-1" и "Днепровская", - говорится в сообщении "Росатома
" со ссылкой на Лихачева
.
"Ферросплавная-1" была отключена действием автоматической защиты 2 января 2026 года. Безопасность всех шести энергоблоков ЗАЭС и необходимые режимы их охлаждения обеспечивались за счет единственной оставшейся внешней линии "Днепровская", сообщили в "Росатоме".
Глава "Росатома" поблагодарил Минобороны, МИД РФ и главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси
за помощь в организации ремонта высоковольтной линии для ЗАЭС.
"Ремонтные работы стартовали утром 18 января. Их проведение стало возможным благодаря достигнутым договоренностям о временном режиме прекращения огня. Со своей стороны хочу поблагодарить министерство обороны Российской Федерации, представителей российского МИДа, руководство МАГАТЭ и лично генерального директора Рафаэля Гросси, сделавших все для того, чтобы договоренности о режиме тишины были не только достигнуты, но и состоялись" , - заявил Лихачев.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
, рядом с Энергодаром
. Это самая крупная атомная станция в Европе
с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.