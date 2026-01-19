На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по двум линиям

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости . Подача электроэнергии по высоковольтной линии "Ферросплавная-1" возобновлена на Запорожской АЭС, энергоснабжение станции снова идет сразу по двум линиям – "Ферросплавная-1" и "Днепровская", сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Ферросплавная-1" была отключена действием автоматической защиты 2 января 2026 года. Безопасность всех шести энергоблоков ЗАЭС и необходимые режимы их охлаждения обеспечивались за счет единственной оставшейся внешней линии "Днепровская", сообщили в "Росатоме".

"Ремонтные работы стартовали утром 18 января. Их проведение стало возможным благодаря достигнутым договоренностям о временном режиме прекращения огня. Со своей стороны хочу поблагодарить министерство обороны Российской Федерации, представителей российского МИДа, руководство МАГАТЭ и лично генерального директора Рафаэля Гросси, сделавших все для того, чтобы договоренности о режиме тишины были не только достигнуты, но и состоялись" , - заявил Лихачев.