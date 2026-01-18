Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС рассказали о восстановлении линии "Ферросплавная-1"
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 18.01.2026 (обновлено: 14:46 18.01.2026)
На ЗАЭС рассказали о восстановлении линии "Ферросплавная-1"
На ЗАЭС рассказали о восстановлении линии "Ферросплавная-1"
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
© РИА Новости / Константин Михальчевский
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Введение в строй поврежденной ВЛ "Ферросплавная-1" создаст резерв для надежности энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Ранее в воскресенье гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на ЛЭП "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ, соединяющая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, начались ремонтные работы в рамках очередного режима прекращения огня. Работы выполняет украинская ремонтная бригада. Отключилась ЛЭП со стороны Украины 3 января действием защиты, собственные нужды ЗАЭС запитаны от основной линии 750 кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.
"Наличие второй линии снабжения важно для создания необходимого резерва для повышения надежности энергоснабжения", - сказала Яшина.
По ее словам, ситуация на станции находится под контролем.
"Энергоснабжение собственных нужд, необходимых для поддержания безопасности станции, обеспечивается за счет второй внешней линии "Днепровская" при полной готовности резервных дизель-генераторов. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается в норме и соответствует природным значениям", - сказала Яшина.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
МАГАТЭ начало консультацию по зоне прекращения огня около ЗАЭС
9 января, 17:59
 
Специальная военная операция на Украине Запорожская АЭС Украина Рафаэль Гросси МАГАТЭ Энергодар Происшествия
 
 
