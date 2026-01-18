https://ria.ru/20260118/zaes-2068607504.html
На ЗАЭС рассказали о восстановлении линии "Ферросплавная-1"
На ЗАЭС рассказали о восстановлении линии "Ферросплавная-1" - РИА Новости, 18.01.2026
На ЗАЭС рассказали о восстановлении линии "Ферросплавная-1"
Введение в строй поврежденной ВЛ "Ферросплавная-1" создаст резерв для надежности энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T14:39:00+03:00
2026-01-18T14:39:00+03:00
2026-01-18T14:46:00+03:00
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
украина
рафаэль гросси
магатэ
энергодар
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064139157_0:39:3571:2048_1920x0_80_0_0_064cad2ee9f807bfecf675ec79c7e0d9.jpg
https://ria.ru/20260109/zaes-2067027938.html
украина
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064139157_474:0:3205:2048_1920x0_80_0_0_4a35d0145bd6dc386ac029d9e8bc7cef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, украина, рафаэль гросси, магатэ, энергодар, происшествия
Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Украина, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Энергодар, Происшествия
На ЗАЭС рассказали о восстановлении линии "Ферросплавная-1"
На ЗАЭС сообщили, что восстановление "Ферросплавной-1" создаст резерв надежности
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Введение в строй поврежденной ВЛ "Ферросплавная-1" создаст резерв для надежности энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Ранее в воскресенье гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
заявил, что на ЛЭП "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ, соединяющая Запорожскую АЭС
с энергосистемой Украины
, начались ремонтные работы в рамках очередного режима прекращения огня. Работы выполняет украинская ремонтная бригада. Отключилась ЛЭП со стороны Украины 3 января действием защиты, собственные нужды ЗАЭС запитаны от основной линии 750 кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.
"Наличие второй линии снабжения важно для создания необходимого резерва для повышения надежности энергоснабжения", - сказала Яшина.
По ее словам, ситуация на станции находится под контролем.
"Энергоснабжение собственных нужд, необходимых для поддержания безопасности станции, обеспечивается за счет второй внешней линии "Днепровская" при полной готовности резервных дизель-генераторов. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается в норме и соответствует природным значениям", - сказала Яшина.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
, рядом с Энергодаром
. Это самая крупная атомная станция в Европе
с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.