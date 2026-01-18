Рейтинг@Mail.ru
На резервной ЛЭП для снабжения ЗАЭС начали ремонтные работы
12:05 18.01.2026 (обновлено: 16:35 18.01.2026)
На резервной ЛЭП для снабжения ЗАЭС начали ремонтные работы
На резервной линии питания ЗАЭС начали ремонт после ее отключения, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. РИА Новости, 18.01.2026
ВЕНА, 18 янв — РИА Новости. На резервной линии питания ЗАЭС начали ремонт после ее отключения, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
"Начались критически важные ремонтные работы на ключевой резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ, соединяющей Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, в рамках очередного режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ", — приводит его слова официальная страница организации в соцсети Х.
Ремонт проводит украинская бригада, при этом команда агентства находится на месте и контролирует ход ремонта.
Как сообщила РИА Новости директор станции по коммуникациям Евгения Яшина, введение поврежденной ЛЭП в строй создаст резерв для надежности энергоснабжения.
ЛЭП отключилась со стороны Украины 3 января под действием защиты. После этого собственные нужды АЭС запитали от основной линии 750 кВ "Днепровская". Радиационный фон в норме, условия безопасности не нарушены.

Ситуация вокруг станции

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
"Будет контролировать". В США высказались о судьбе Запорожской АЭС
2 января, 17:14
Электроснабжение по двум высоковольтным линиям значительно повышает устойчивость энергосистемы станции. Кроме того, скорейшее восстановление второго источника питания важно для бесперебойного отопления станции и города Энергодара.
Тем не менее ЗАЭС не раз надежно и безопасно работала в условиях отключения одного из них: сотрудники постоянно держат наготове дизель-генераторы, имеется достаточный запас топлива для их работы. В конце октября работу "Днепровской" восстановили после месячного бездействия, а за неделю до этого в строй вернули "Ферросплавную-1", которая не работала с 7 мая.
ВСУ регулярно обстреливают Энергодар и район Запорожской АЭС, объекты станции не раз получали повреждения при атаках беспилотников. Президент Владимир Путин называл эти действия очень опасной практикой и призывал Киев ее прекратить. Он напоминал, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допускал возможность зеркального ответа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
