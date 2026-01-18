На резервной ЛЭП для снабжения ЗАЭС начали ремонтные работы

ЛЭП отключилась со стороны Украины 3 января под действием защиты. После этого собственные нужды АЭС запитали от основной линии 750 кВ "Днепровская". Радиационный фон в норме, условия безопасности не нарушены.

Тем не менее ЗАЭС не раз надежно и безопасно работала в условиях отключения одного из них: сотрудники постоянно держат наготове дизель-генераторы, имеется достаточный запас топлива для их работы. В конце октября работу "Днепровской" восстановили после месячного бездействия, а за неделю до этого в строй вернули "Ферросплавную-1", которая не работала с 7 мая.