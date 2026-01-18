Продажи игристого вина снизились в России в 2025 году, сообщило Роскачество

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Продажи игристого в России в 2025 году снизились в литрах на уровне 2,7%, тем не менее эта тенденция прекратится в текущем году, а производство отечественных игристых вин всех типов увеличится, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"2025 год показал снижение объемов продаж игристых вин в литрах на уровне 2,7%. В Роскачестве не считают это падение устойчивой тенденцией", - рассказали в организации.

По словам руководителя проекта "Винный гид России" Олеси Латышевой, которые приводит пресс-служба, основное снижение продаж в категории пришлось на февраль-март 2025 года, когда на полках начали меняться цены на импортные вина. Однако за год покупатели адаптировались, в первую очередь, за счет переключения на российское игристое.

Роскачество прогнозирует рост производства игристых вин всех типов в России - для этого уже есть серьезный производственный задел на российских винодельнях. При этом падение рынка прекратится. Традиционный период гендерных праздников покажет рост продаж игристых вин", - добавили там.

При этом отмечается, что единственной категорией, которая показывает тенденцию к снижению стали "петнаты" (игристые вина, сделанные по методу анцестраль с одной ферментацией). "Трудоемко для винодела, не очень удобно в работе сомелье и не всегда стабильный результат для покупателя. Скорее, будет расти сегмент "классики" с выдержкой от 9 месяцев до года", - пояснили в Роскачестве.

Австрии. Еще одним трендом, который продолжится в 2026 году, станут легкие белые вина благодаря молодежной и женской аудиториям. В свою очередь Латышева подчеркнула, 2025 год показал, что сорт или стиль вина для покупателей более приоритетны, чем страна происхождения. Например, российский рислинг был востребован на фоне падения импорта из Германии

В то же время розовые вина, которые показывали большой рост в прошлые годы, так динамично вряд ли будут расти, поделились в организации. "У этого сектора достигнут определенный предел насыщения. 2-3% - это предел роста тихих розовых вин", - заключили там.