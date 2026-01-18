Рейтинг@Mail.ru
Продажи игристого вина снизились в России в 2025 году, сообщило Роскачество
06:34 18.01.2026
Продажи игристого вина снизились в России в 2025 году, сообщило Роскачество
Продажи игристого вина снизились в России в 2025 году, сообщило Роскачество

© Depositphotos.com / fonzie26 Розовое игристое вино
Розовое игристое вино - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Depositphotos.com / fonzie26
Розовое игристое вино. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Продажи игристого в России в 2025 году снизились в литрах на уровне 2,7%, тем не менее эта тенденция прекратится в текущем году, а производство отечественных игристых вин всех типов увеличится, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"2025 год показал снижение объемов продаж игристых вин в литрах на уровне 2,7%. В Роскачестве не считают это падение устойчивой тенденцией", - рассказали в организации.
Шампанское - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Названы крупнейшие импортеры игристого вина
7 января, 06:22
По словам руководителя проекта "Винный гид России" Олеси Латышевой, которые приводит пресс-служба, основное снижение продаж в категории пришлось на февраль-март 2025 года, когда на полках начали меняться цены на импортные вина. Однако за год покупатели адаптировались, в первую очередь, за счет переключения на российское игристое.
"Роскачество прогнозирует рост производства игристых вин всех типов в России - для этого уже есть серьезный производственный задел на российских винодельнях. При этом падение рынка прекратится. Традиционный период гендерных праздников покажет рост продаж игристых вин", - добавили там.
При этом отмечается, что единственной категорией, которая показывает тенденцию к снижению стали "петнаты" (игристые вина, сделанные по методу анцестраль с одной ферментацией). "Трудоемко для винодела, не очень удобно в работе сомелье и не всегда стабильный результат для покупателя. Скорее, будет расти сегмент "классики" с выдержкой от 9 месяцев до года", - пояснили в Роскачестве.
Линия розлива игристых вин на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Названы лучшие сочетания вина и традиционных новогодних блюд
2 января, 06:34
Еще одним трендом, который продолжится в 2026 году, станут легкие белые вина благодаря молодежной и женской аудиториям. В свою очередь Латышева подчеркнула, 2025 год показал, что сорт или стиль вина для покупателей более приоритетны, чем страна происхождения. Например, российский рислинг был востребован на фоне падения импорта из Германии и Австрии.
В то же время розовые вина, которые показывали большой рост в прошлые годы, так динамично вряд ли будут расти, поделились в организации. "У этого сектора достигнут определенный предел насыщения. 2-3% - это предел роста тихих розовых вин", - заключили там.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
Дегустация - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Эксперт призвала продвигать российское вино через небольшие винодельни
24 декабря 2025, 17:50
 
Экономика
 
 
