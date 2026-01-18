Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал об укреплении буферной зоны в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 18.01.2026 (обновлено: 21:32 18.01.2026)
Пушилин рассказал об укреплении буферной зоны в Днепропетровской области
На днепропетровском направлении группировка войск "Восток" укрепляет буферную зону на территории Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.01.2026
Пушилин: бойцы "Востока" укрепляют буферную зону в Днепропетровской области

Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 18 янв – РИА Новости. На днепропетровском направлении группировка войск "Восток" укрепляет буферную зону на территории Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"На днепропетровском направлении там группировка войск "Восток" продолжает продвижение и укрепляет буферную зону на территории Днепропетровской области", - сообщил Пушилин в своем канале Max.
