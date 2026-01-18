https://ria.ru/20260118/ukraina-2068647491.html
Пушилин рассказал об укреплении буферной зоны в Днепропетровской области
Пушилин рассказал об укреплении буферной зоны в Днепропетровской области - РИА Новости, 18.01.2026
Пушилин рассказал об укреплении буферной зоны в Днепропетровской области
На днепропетровском направлении группировка войск "Восток" укрепляет буферную зону на территории Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T20:16:00+03:00
2026-01-18T20:16:00+03:00
2026-01-18T21:32:00+03:00
днепропетровская область
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
днепропетровская область
донецкая народная республика
Новости
ru-RU
Пушилин рассказал об укреплении буферной зоны в Днепропетровской области
Пушилин: бойцы "Востока" укрепляют буферную зону в Днепропетровской области