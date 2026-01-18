Экс-глава СБУ назвал обвинения его в коррупции дискредитацией Зеленского

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Бывший глава СБУ Иван Баканов назвал обвинения в его адрес в коррупции со стороны украинского бизнесмена Сергея Ваганяна "попыткой дискредитации Владимира Зеленского" и "дестабилизации монобольшинства" в Раде.