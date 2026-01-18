Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава СБУ назвал обвинения его в коррупции дискредитацией Зеленского - РИА Новости, 18.01.2026
16:31 18.01.2026
Экс-глава СБУ назвал обвинения его в коррупции дискредитацией Зеленского
Экс-глава СБУ назвал обвинения его в коррупции дискредитацией Зеленского
Экс-глава СБУ назвал обвинения его в коррупции дискредитацией Зеленского

Баканов считает, что его обвиняют в коррупции, чтобы подставить Зеленского

© Фото : Служба безпеки УкраїниИван Баканов
Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Служба безпеки України
Иван Баканов. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Бывший глава СБУ Иван Баканов назвал обвинения в его адрес в коррупции со стороны украинского бизнесмена Сергея Ваганяна "попыткой дискредитации Владимира Зеленского" и "дестабилизации монобольшинства" в Раде.
Ранее в воскресенье украинский бизнесмен Сергей Ваганян заявил, что за содействие бизнесу и кадровые назначения давал взятки Баканову, когда тот был главой СБУ. По словам бизнесмена, коррупция в СБУ носит системный характер.
"Замысел понятен: продолжить дискредитацию верховного главнокомандующего (Зеленского - ред.) любой ценой, продолжить дестабилизацию монобольшинства, чтобы заставить Зеленского повторить "подвиг" предшественника (экс-президента Украины Петра Порошенко* - ред.) по сдаче территории", - приводит слова Баканова украинское издание "Страна.ua".
Ранее обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. Он заявлял, что к организации концентрационного лагеря причастны бывший глава СБУ Иван Баканов и тогдашний его заместитель Василий Малюк.
В 2022 году Зеленский отстранил Ирину Венедиктову с должности генпрокурора Украины и Баканова с поста главы СБУ в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников возглавляемых ими ведомств.
* Внесен в список террористов и экстремистов
