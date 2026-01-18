Рейтинг@Mail.ru
Снегопад вызвал коллапс в аэропорту в Стамбуле - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 18.01.2026 (обновлено: 18:19 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/turtsiya-2068632212.html
Снегопад вызвал коллапс в аэропорту в Стамбуле
Снегопад вызвал коллапс в аэропорту в Стамбуле - РИА Новости, 18.01.2026
Снегопад вызвал коллапс в аэропорту в Стамбуле
Первый в этом сезоне мощный снегопад обрушился на все районы Стамбула, вызвав задержки авиарейсов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T17:47:00+03:00
2026-01-18T18:19:00+03:00
в мире
стамбул
мраморное море
париж
turkish airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922043050_0:57:1180:721_1920x0_80_0_0_38808041dc8699db2a9c5cc038740cfc.jpg
https://ria.ru/20260117/turtsiya-2068441179.html
https://ria.ru/20260116/sneg-2068380073.html
https://ria.ru/20260116/sinoptik-2068278381.html
стамбул
мраморное море
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922043050_52:0:1113:796_1920x0_80_0_0_9d72e4e7914f9da61f1bb6da5a69fc43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, мраморное море, париж, turkish airlines
В мире, Стамбул, Мраморное море, Париж, Turkish Airlines
Снегопад вызвал коллапс в аэропорту в Стамбуле

РИА Новости: мощный снегопад вызвал задержки рейсов в аэропорту в Стамбуле

© РИА Новости / Алексей Башлов | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Алексей Башлов
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 18 янв - РИА Новости. Первый в этом сезоне мощный снегопад обрушился на все районы Стамбула, вызвав задержки авиарейсов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в январе снег выпал также в некоторых районах на севере города.
Местные жители с детьми в телеге, в провинции Адана на юге Турции - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Детям в турецком Герменджике привезли три самосвала со снегом
17 января, 00:55
В воскресенье днем после 13.00 мск он обрушился на большинство районов мегаполиса, в том числе на берег Мраморного моря. Снег сопровождается сильным ветром, температура, по прогнозам, к ночи снизится до нуля градусов. Синоптики прогнозируют, что на квадратный метр выпадет порядка 3-7 килограммов снега, и предупреждают о возможных перебоях в работе транспорта.
Удар стихии вызвал задержки рейсов в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен на востоке города, в основном на вылет. Как сообщили РИА Новости в авиагавани, к 15.00 мск более чем на полтора часа задержаны рейсы авиакомпании Pegasus в Париж, Санкт-Петербург, Бирмингем, Марсель и ряд других городов.
Пассажирка рейса Pegasus в Берлин, вылетевшего с задержкой в 1 час 15 минут, рассказала РИА Новости, что о задержке изначально никто не объявлял, на табло в аэропорту информация отсутствовала.
Зерна озимой пшеницы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Снегопады на юге России не навредили озимым, заявила глава Минсельхоза
16 января, 18:04
"Пилот объяснил задержку технической неполадкой. На посадке были толпы людей, автобусы, отвозившие пассажиров к самолету, приезжали с 15-минутным интервалом. В целом в аэропорту много людей, все зоны отдыха, включая лаунжи, полностью забиты", - рассказала пассажирка.
Задержки наблюдаются и в Стамбульском аэропорту (IST) к северу от города. В частности, по состоянию на 15.00 мск рейс Turkish Airlines в Москву задержан почти на два часа и вылетит в 16.35 мск, в Болонью – почти на полтора часа, в Детройт – на час, утонили РИА Новости в аэропорту.
Генеральное управление метеорологии Турции предупредило об угрозе ураганного ветра до 75 километров в час в воскресенье и понедельник в регионе Мраморного моря. По прогнозу синоптиков, снегопад в Стамбуле прекратится к 20 января и сменится дождями. Уже 21 января температура вырастет до плюс 11 градусов.
Крещенские купания в Главном храме Вооруженных Сил РФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Синоптик рассказал о погоде в Крещенскую ночь
16 января, 12:13
 
В миреСтамбулМраморное мореПарижTurkish Airlines
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала