Снегопад вызвал коллапс в аэропорту в Стамбуле

СТАМБУЛ, 18 янв - РИА Новости. Первый в этом сезоне мощный снегопад обрушился на все районы Стамбула, вызвав задержки авиарейсов, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в январе снег выпал также в некоторых районах на севере города.

В воскресенье днем после 13.00 мск он обрушился на большинство районов мегаполиса, в том числе на берег Мраморного моря . Снег сопровождается сильным ветром, температура, по прогнозам, к ночи снизится до нуля градусов. Синоптики прогнозируют, что на квадратный метр выпадет порядка 3-7 килограммов снега, и предупреждают о возможных перебоях в работе транспорта.

Санкт-Петербург, Бирмингем, Удар стихии вызвал задержки рейсов в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен на востоке города, в основном на вылет. Как сообщили РИА Новости в авиагавани, к 15.00 мск более чем на полтора часа задержаны рейсы авиакомпании Pegasus в Париж Марсель и ряд других городов.

Пассажирка рейса Pegasus в Берлин, вылетевшего с задержкой в 1 час 15 минут, рассказала РИА Новости, что о задержке изначально никто не объявлял, на табло в аэропорту информация отсутствовала.

"Пилот объяснил задержку технической неполадкой. На посадке были толпы людей, автобусы, отвозившие пассажиров к самолету, приезжали с 15-минутным интервалом. В целом в аэропорту много людей, все зоны отдыха, включая лаунжи, полностью забиты", - рассказала пассажирка.

Задержки наблюдаются и в Стамбульском аэропорту (IST) к северу от города. В частности, по состоянию на 15.00 мск рейс Turkish Airlines Москву задержан почти на два часа и вылетит в 16.35 мск, в Болонью – почти на полтора часа, в Детройт – на час, утонили РИА Новости в аэропорту.