Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 18.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 18.01.2026 (обновлено: 12:32 18.01.2026)
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю
2026
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки более 455 военных ВСУ, танк, два бронетранспортера, три бронеавтомобиля "Казак", четыре пикапа, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция RADA израильского производства, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гавриловка, Новопавловка, Федоровской, Новоподгородное Днепропетровской области, Артемовка, Анновка, Белицкое, Спасско-Михайловка и Гришино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, три бронеавтомобиля "Казак", четыре пикапа, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция RADA израильского производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
* Террористическая организация, запрещена в России
