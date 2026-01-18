Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки более 455 военных ВСУ, танк, два бронетранспортера, три бронеавтомобиля "Казак", четыре пикапа, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция RADA израильского производства, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.