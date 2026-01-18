Рейтинг@Mail.ru
14:37 18.01.2026 (обновлено: 16:41 18.01.2026)
В Таджикистане уничтожили афганских террористов
в мире
таджикистан
афганистан
таджикистан
афганистан
в мире, таджикистан, афганистан
В мире, Таджикистан, Афганистан
В Таджикистане уничтожили афганских террористов

Таджикские пограничники уничтожили 4 террористов, проникших из Афганистана

© РИА Новости / Павел Бедняков
Военнослужащие вооруженных сил Таджикистана
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Военнослужащие вооруженных сил Таджикистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУШАНБЕ, 18 янв - РИА Новости. Четыре вооруженных террориста, проникшие в Таджикистан с территории Афганистана, были уничтожены пограничниками, сообщает пресс-центр таджикистанского госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).
По данным ГКНБ, за месяц это уже четвертый случай нападения вооруженных террористов на пограничников в Таджикистане. Так, 25 декабря 2025 года в том же районе в ходе спецоперации были уничтожены три террориста и погибли два таджикских офицера-пограничника.
"Четыре вооруженных террориста, проникшие в Таджикистан с территории Афганистана, были уничтожены пограничниками погранзаставы "Йол" в районе Шамсиддин Шохин", - говорится в сообщении ведомства.
По информации комитета, террористы были уничтожены в ходе перестрелки после того, как отказались подчиниться приказу пограничников о сдаче и оказали вооруженное сопротивление.
"На месте происшествия были изъяты три автомата Калашникова (АК - ред.), один пистолет, шесть магазинов, 183 патрона для АК и пистолетов, три мобильных телефона, одна рация и одна лодка", - сообщает пресс-центр.
ГКНБ отмечает, что ситуация на государственной границе в настоящее время находится под контролем.
"В связи с данной ситуацией возбуждено уголовное дело по статьям 179 (терроризм), 335 (незаконное пересечение государственной границы Таджикистана), 195 (незаконное владение, передача другим лицам, передача во владение другому лицу, хранение, передача оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) уголовного кодекса, ведется расследование", - сообщает пресс-центр.
В миреТаджикистанАфганистан
 
 
