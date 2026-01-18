В Таджикистане уничтожили афганских террористов

ДУШАНБЕ, 18 янв - РИА Новости. Четыре вооруженных террориста, проникшие в Таджикистан с территории Афганистана, были уничтожены пограничниками, сообщает пресс-центр таджикистанского госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

По данным ГКНБ, за месяц это уже четвертый случай нападения вооруженных террористов на пограничников в Таджикистане . Так, 25 декабря 2025 года в том же районе в ходе спецоперации были уничтожены три террориста и погибли два таджикских офицера-пограничника.

"Четыре вооруженных террориста, проникшие в Таджикистан с территории Афганистана , были уничтожены пограничниками погранзаставы "Йол" в районе Шамсиддин Шохин", - говорится в сообщении ведомства.

По информации комитета, террористы были уничтожены в ходе перестрелки после того, как отказались подчиниться приказу пограничников о сдаче и оказали вооруженное сопротивление.

"На месте происшествия были изъяты три автомата Калашникова (АК - ред.), один пистолет, шесть магазинов, 183 патрона для АК и пистолетов, три мобильных телефона, одна рация и одна лодка", - сообщает пресс-центр.

ГКНБ отмечает, что ситуация на государственной границе в настоящее время находится под контролем.