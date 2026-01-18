Bild: немецкий экспорт в США может упасть из-за новых пошлин

"Согласно расчетам экономистов, даже дополнительные 10% пошлины могут привести к резкому падению немецкого экспорта в США на 5-10%. Это означает потери в размере от 8 до 15 миллиардов евро в год в дополнение к уже существующей нагрузке из-за 15-процентных пошлин", - сообщает издание.