Bild: немецкий экспорт в США может упасть из-за новых пошлин

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Новые американские пошлины могут привести к падению немецкого экспорта в США на 5-10% и потерям от 8 до 15 миллиардов евро в год, сообщил таблоид Bild со ссылкой на расчеты экономистов.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Согласно расчетам экономистов, даже дополнительные 10% пошлины могут привести к резкому падению немецкого экспорта в США на 5-10%. Это означает потери в размере от 8 до 15 миллиардов евро в год в дополнение к уже существующей нагрузке из-за 15-процентных пошлин", - сообщает издание.
По словам экономиста Геррита Хайнеманна, в первую очередь это затрагивает немецкую автомобильную промышленность, особенно с учетом того, что ее экспорт в США уже сократился почти на 14% в 2025 году.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп достигли летом торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15% - ниже, чем могли бы быть. За это Евросоюз, в частности, обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ.