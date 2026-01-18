Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил о поддержке Дамаска в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 18.01.2026
23:48 18.01.2026
Эрдоган заявил о поддержке Дамаска в борьбе с терроризмом
Эрдоган заявил о поддержке Дамаска в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 18.01.2026
Эрдоган заявил о поддержке Дамаска в борьбе с терроризмом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа заявил о поддержке Анкарой Дамаска в борьбе с терроризмом. РИА Новости, 18.01.2026
Эрдоган заявил о поддержке Дамаска в борьбе с терроризмом

Эрдоган заявил аш-Шараа о поддержке Дамаска в борьбе с терроризмом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
АНКАРА, 18 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа заявил о поддержке Анкарой Дамаска в борьбе с терроризмом.
Ранее президент Сирии Ахмед аш-Шараа и лидер курдских "Сирийских демократических сил" Мазлум Абди подписали соглашение о немедленном прекращении огня после нескольких недель боев в Алеппо и других районах на севере страны.
"В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Сирией, а также последние события в республике. Эрдоган подчеркнул, что Анкара придает большое значение территориальной целостности, единству, стабильности и безопасности Сирии", - сообщил в Х детали разговора глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
"По словам турецкого лидера, полное освобождение сирийской территории от террористических структур необходимо как для самой Сирии, так и для всего региона. Эрдоган отметил, что Турция продолжит оказывать Сирии всестороннюю поддержку, прежде всего в сфере борьбы с терроризмом", - уточнил Дуран.
Боевые столкновения между СДС и правительственными войсками вспыхнули 6 января на окраинах кварталов Ашрафия и Шейх-Максуд в Алеппо. Курдское командование заявляло, что сирийская армия взяла курдские районы в кольцо и готовится к штурму. Сирийские власти, в свою очередь, обвиняли СДС в обстрелах гуманитарных коридоров, по которым проводилась эвакуация мирных жителей.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года районы Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, населенные курдами, остались под контролем курдских формирований СДС. В апреле 2025 года в рамках соглашения между СДС и сирийским правительством начался вывод курдских вооруженных формирований из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города. Однако, несмотря на официальное завершение вывода, в районе Шейх-Максуд сохранялась высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация продолжала быть напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.
Флаг Сирии в Дамаске - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Сирия вступает в новую фазу восстановления, заявил Аш-Шараа
14 декабря 2025, 00:01
 
В миреСирияТурцияАлеппоРеджеп Тайип ЭрдоганАхмед аш-ШарааСирийские демократические силы
 
 
