Эрдоган заявил о поддержке Дамаска в борьбе с терроризмом

АНКАРА, 18 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа заявил о поддержке Анкарой Дамаска в борьбе с терроризмом.

"В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Сирией, а также последние события в республике. Эрдоган подчеркнул, что Анкара придает большое значение территориальной целостности, единству, стабильности и безопасности Сирии", - сообщил в Х детали разговора глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

"По словам турецкого лидера, полное освобождение сирийской территории от террористических структур необходимо как для самой Сирии, так и для всего региона. Эрдоган отметил, что Турция продолжит оказывать Сирии всестороннюю поддержку, прежде всего в сфере борьбы с терроризмом", - уточнил Дуран.

Боевые столкновения между СДС и правительственными войсками вспыхнули 6 января на окраинах кварталов Ашрафия и Шейх-Максуд в Алеппо. Курдское командование заявляло, что сирийская армия взяла курдские районы в кольцо и готовится к штурму. Сирийские власти, в свою очередь, обвиняли СДС в обстрелах гуманитарных коридоров, по которым проводилась эвакуация мирных жителей.