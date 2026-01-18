Рейтинг@Mail.ru
В Санкт-Петербурге оборудовали 17 мест для крещенских купаний
Религия
 
20:35 18.01.2026
В Санкт-Петербурге оборудовали 17 мест для крещенских купаний
В Санкт-Петербурге оборудовали 17 мест для крещенских купаний
В Санкт-Петербурге оборудовано 17 мест для крещенских купаний, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 18.01.2026
санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крещение господне, общество
Религия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крещение Господне, Общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. В Санкт-Петербурге оборудовано 17 мест для крещенских купаний, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"19 января православные верующие празднуют Крещение Господне или Богоявление. В Петербурге 18 и 19 января будут оборудованы 17 мест для традиционных крещенских купаний", - говорится в сообщении.
Безопасность верующих обеспечивает группировка сил и средств в составе 24 единиц техники и порядка 100 человек личного состава Поисково-спасательной службы Санкт‑Петербурга, МЧС. Также будут дежурить медики, добровольцы и волонтеры-спасатели.
Температура воздуха в настоящее время в Северной столице составляет минус 2,5 градуса мороза.
Крещение Господне православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
