В Санкт-Петербурге оборудовали 17 мест для крещенских купаний
В Санкт-Петербурге оборудовали 17 мест для крещенских купаний - РИА Новости, 18.01.2026
В Санкт-Петербурге оборудовали 17 мест для крещенских купаний
В Санкт-Петербурге оборудовано 17 мест для крещенских купаний, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
санкт-петербург
россия
В Санкт-Петербурге оборудовали 17 мест для крещенских купаний
На Крещение в Петербурге оборудовали 17 мест для купаний