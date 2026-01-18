Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане подготовили три площадки для крещенских купаний - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:10 18.01.2026 (обновлено: 21:40 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/rossiya-2068652691.html
В Дагестане подготовили три площадки для крещенских купаний
В Дагестане подготовили три площадки для крещенских купаний - РИА Новости, 18.01.2026
В Дагестане подготовили три площадки для крещенских купаний
Две локации для крещенских купаний организованы для жителей в Дагестане – в Махачкале и Кизляре, еще одна площадка подготовлена для военнослужащих Каспийской... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T21:10:00+03:00
2026-01-18T21:40:00+03:00
религия
махачкала
кизляр
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
крещение господне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065734687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43582403b6020b8e074671e853901f87.jpg
https://ria.ru/20260118/prorub-2068567729.html
махачкала
кизляр
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065734687_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f671b329ac6cc5dac57a00cb9142d56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махачкала, кизляр, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, крещение господне
Религия, Махачкала, Кизляр, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Крещение Господне
В Дагестане подготовили три площадки для крещенских купаний

В Махачкале и Кизляре организовали площадки для крещенских купаний

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСвященнослужитель совершает обряд освящения воды во время крещенских купаний
Священнослужитель совершает обряд освящения воды во время крещенских купаний - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Священнослужитель совершает обряд освящения воды во время крещенских купаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Две локации для крещенских купаний организованы для жителей в Дагестане – в Махачкале и Кизляре, еще одна площадка подготовлена для военнослужащих Каспийской флотилии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий республики.
"К крещенским купаниям подготовлены две площадки: в Махачкале и Кизляре. На местах будут дежурить спасатели МЧС и врачи скорой помощи", – рассказали в министерстве.
Кроме того, отдельную площадку организовали для военнослужащих на базе Каспийской флотилии.
Так, в Махачкале в 21.30 мск от Свято-Успенского кафедрального собора отправится специально выделенный транспорт к городскому пляжу "Березка", где в 22.00 архиепископ Махачкалинский и Дербентский Варлаам совершит Чин великого освящения вод Каспийского моря. Здесь будут организованы палатки для желающих совершить традиционное погружение. После окончания купаний всех желающих доставят до территории Собора.
Согласна сервису "Яндекс. Погода", в Махачкале в это время температура воздуха около нуля градусов, в Кизляре – минус один.
Крещение Господне православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Врач рассказал, как не заболеть после купания в проруби
Вчера, 04:28
 
РелигияМахачкалаКизлярРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОбществоКрещение Господне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала