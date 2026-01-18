В Дагестане подготовили три площадки для крещенских купаний

МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Две локации для крещенских купаний организованы для жителей в Дагестане – в Махачкале и Кизляре, еще одна площадка подготовлена для военнослужащих Каспийской флотилии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий республики.