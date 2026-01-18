Рейтинг@Mail.ru
Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России - РИА Новости, 18.01.2026
11:44 18.01.2026 (обновлено: 16:53 18.01.2026)
Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
общество, россия, экономика
Общество, Россия, Экономика
Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

РИА Новости: бурильщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией

Деньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Профессия бурильщика стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России в 2025 году, в среднем работодатели предлагали соискателям 179 тысяч рублей в месяц, выяснили эксперты "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости).
"Эксперты "Авито Работы" изучили зарплатные предложения для представителей рабочих профессий и определили, что в 2025 году самой высокооплачиваемой стала специальность бурильщика. В среднем работодатели предлагали новым сотрудникам этого направления 179 237 рублей в месяц (+42% за год)", - говорится в исследовании.
Отмечается, что уровень заработной платы во многом зависит от опыта кандидатов, специфики и условий работы. В вакансиях, как правило, указываются зарплатные вилки, которые отражают различия в квалификации специалистов, графике и формате занятости. Некоторые позиции также предусматривают работу вахтой. При расчете средних зарплатных предложений эксперты учитывали данные о вакансиях для начинающих специалистов с опытом работы от 1 года до 3 лет.
На втором месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались операторы станка. Средние предлагаемые доходы у них выросли за год на 59%, до 172,654 тысячи рублей в месяц. Такие специалисты работают на производственном оборудовании: настраивают параметры обработки, запускают и контролируют процесс изготовления деталей. Они следят за точностью, качеством исполнения и соблюдением технологических режимов.
В топ-3 специалистов также вошли токари: в 2025 году им предлагали в среднем 172,249 тысячи рублей в месяц, что на 17% больше в годовом выражении. На четвертом месте - сортировщики. Таким специалистам в 2025 году работодатели в среднем были готовы платить 161,877 тысячи рублей в месяц. Годовой рост зарплатный предложений составил 53%.
Сортировщики могут отвечать за первичный контроль качества сырья и полуфабрикатов: отбор по фракциям и параметрам, выявление брака и отклонений. На крупных производствах они также работают с конвейерными и автоматизированными сортировочными линиями, влияя на точность комплектации партий и стабильность выпуска.
Замыкает пятерку лидеров профессия фасадчика, для которой средние зарплатные предложения повысились на 19% и составили 156,134 тысячи рублей в месяц. Эти специалисты занимаются монтажом и ремонтом фасадов зданий: устанавливают облицовочные материалы, утеплители и крепежные системы, а также выполняют отделочные работы на высоте.
"Рынку требуются специалисты, работа которых предполагает опыт, соблюдение строгих стандартов безопасности и высокую точность - в промышленности, строительстве и добывающих отраслях", - приводятся в сообщении слова директора категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрея Кучеренкова.
По его словам, среди профессий с самыми высокими зарплатными предложениями сильнее всего за год выросло число вакансий для фасадчиков (+99%), плиточников (+91%) и автомаляров (+70%), что только подтверждает тренд.
Общество Россия Экономика
 
 
