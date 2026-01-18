Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области локализовали пожар в автосервисе - РИА Новости, 18.01.2026
20:55 18.01.2026
В Ленинградской области локализовали пожар в автосервисе
В Ленинградской области локализовали пожар в автосервисе
происшествия
россия
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, россия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области локализовали пожар в автосервисе

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Силы МЧС РФ ликвидируют пожар на площади 1 тысяча квадратных метров в здании автосервиса в Ленинградской области, возгорание уже локализовано, сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар произошел в поселке имени Свердлова во Всеволжском районе.
"Силы МЧС России ликвидируют пожар в Ленинградской области... По прибытии установлено, что происходит возгорание в одноэтажном здании автосервиса и склада автозапчастей. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. В настоящее время пожар локализован", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
Как добавили в пресс-службе, в тушении задействованы 52 человека и 21 единица техники.
ПроисшествияРоссияЛенинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
