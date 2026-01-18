В Петербурге прошел автопробег в честь 83-летия прорыва блокады Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Автопробег в честь 83-летия со дня прорыва блокады Ленинграда состоялся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, его участники прошли по "Ржевскому коридору", который в военное время связывал центр города с сухопутным участком Дороги жизни, передает корреспондент РИА Новости.