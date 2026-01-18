В Петербурге прошел автопробег в честь 83-летия прорыва блокады Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Автопробег в честь 83-летия со дня прорыва блокады Ленинграда состоялся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, его участники прошли по "Ржевскому коридору", который в военное время связывал центр города с сухопутным участком Дороги жизни, передает корреспондент РИА Новости.
Автопробег стартовал от здания администрации Красногвардейского района и завершился на Ржевской площади, где его участники возложили цветы к памятному знаку в честь наступательной операции "Искра".
© Кирилл Поляков/TelegramАвтопробег в честь 83-летия со дня прорыва блокады Ленинграда состоялся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Автопробег в честь 83-летия со дня прорыва блокады Ленинграда состоялся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Колонну из шести автомобилей Lada Iskra возглавил ретроавтобус ЗИС‑5 из коллекции музея ретротехники.
"Повторили путь по знаменитому "Ржевскому коридору" – семикилометровому участку, который в годы блокады связывал центр города с сухопутным отрезком Дороги жизни. По нему грузовики и специальные локомотивы‑трамваи доставляли в Ленинград продовольствие, медикаменты и боеприпасы, а также вывозили изможденных жителей на "большую землю", - написал в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, участвовавший в автопробеге.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.