Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира на старте Australian Open
Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира на старте Australian Open
Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира на старте Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла китаянке Бай Чжосюань в матче Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах...
2026-01-18T14:47:00+03:00
2026-01-18T14:47:00+03:00
2026-01-18T14:48:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
белоруссия
australian open
австралия
мельбурн
белоруссия
спорт, австралия, мельбурн, белоруссия, australian open
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Белоруссия, Australian Open
Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира на старте Australian Open
Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира Бай Чжосюань на старте Australian Open