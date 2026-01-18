Рейтинг@Mail.ru
14:47 18.01.2026
Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира на старте Australian Open
Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира на старте Australian Open
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла китаянке Бай Чжосюань в матче Открытого чемпионата Австралии, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась поражением занимающей 47-е место в мировом рейтинге Павлюченковой со счетом 4:6, 6:2, 6:7 (10:12). Теннисистки провели на корте 2 часа 44 минуты.
Бай Чжосюань занимает 702-е место в мировом рейтинге. 23-летняя китаянка во второй раз в карьере выступила в основной сетке Открытого чемпионата Австралии и впервые пробилась во второй круг.
Во втором круге соперницей Бай Чжосюань станет первая ракетка мира и двукратная победительница Australian Open Арина Соболенко из Белоруссии.
Любитель обошел элиту мирового тенниса и сорвал куш на турнире в Австралии
14 января, 14:39
14 января, 14:39
 
