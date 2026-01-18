МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, задался вопросом о том, кто на самом деле управляет Евросоюзом, учитывая, что свои энергоносители и оружие Брюссель покупает у США и им же платит пошлины.