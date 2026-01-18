Рейтинг@Mail.ru
Основатель Megaupload задал неудобный для ЕС вопрос - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/osnovatel-2068582316.html
Основатель Megaupload задал неудобный для ЕС вопрос
Основатель Megaupload задал неудобный для ЕС вопрос - РИА Новости, 18.01.2026
Основатель Megaupload задал неудобный для ЕС вопрос
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, задался вопросом о том, кто на самом деле управляет Евросоюзом,... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T09:35:00+03:00
2026-01-18T09:35:00+03:00
в мире
сша
украина
гренландия
дональд трамп
ким дотком (шмитц)
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068568838.html
https://ria.ru/20260117/es-2068553224.html
сша
украина
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, гренландия, дональд трамп, ким дотком (шмитц), урсула фон дер ляйен, евросоюз, megaupload, еврокомиссия, северный поток
В мире, США, Украина, Гренландия, Дональд Трамп, Ким Дотком (Шмитц), Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Megaupload, Еврокомиссия, Северный поток
Основатель Megaupload задал неудобный для ЕС вопрос

Основатель Megaupload Дотком задался вопросом о том, кто реально управляет ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, задался вопросом о том, кто на самом деле управляет Евросоюзом, учитывая, что свои энергоносители и оружие Брюссель покупает у США и им же платит пошлины.
"ЕС передал все свое оружие Украине. В результате теперь ЕС приходится покупать оружие у США, чтобы защитить Гренландию от США. ЕС покупает энергию у США после того, как они взорвали "Северный поток". ЕС также платит США пошлины. Кто руководит ЕС?" - написал Дотком в соцсети X.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Мы вас убьем": в США обратились к ЕС с предупреждением из-за Гренландии
Вчера, 05:07
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин Штатов в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Евросоюз обязался закупить у Америки энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Соединенные Штаты Америки дополнительные 600 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Кошта рассказал, как ЕС ответит на пошлины Трампа из-за Гренландии
17 января, 22:43
 
В миреСШАУкраинаГренландияДональд ТрампКим Дотком (Шмитц)Урсула фон дер ЛяйенЕвросоюзMegauploadЕврокомиссияСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала