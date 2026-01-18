https://ria.ru/20260118/ogranicheniya-2068560312.html
В аэропортах Волгограда и Тамбова ввели ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда и Тамбова ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Тамбова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 18.01.2026
