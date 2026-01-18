https://ria.ru/20260118/neft-2068574134.html
В РАН оценили идею Трампа вложить $100 миллиардов в нефтедобычу Венесуэлы
В РАН оценили идею Трампа вложить $100 миллиардов в нефтедобычу Венесуэлы - РИА Новости, 18.01.2026
В РАН оценили идею Трампа вложить $100 миллиардов в нефтедобычу Венесуэлы
Венесуэльская нефть остается только потенциальным ресурсом в руках США, потому что восстановление эффективной добычи "черного золота" требует от американских...
В РАН оценили идею Трампа вложить $100 миллиардов в нефтедобычу Венесуэлы
РИА Новости: для добычи нефти в Венесуэле Трампу нужно вложить больше $100 млрд
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Венесуэльская нефть остается только потенциальным ресурсом в руках США, потому что восстановление эффективной добычи "черного золота" требует от американских нефтяных компаний больших экономических затрат, заявил РИА Новости директор Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Дмитрий Розенталь.
Президент США Дональд Трамп
ранее заявлял, что крупнейшие нефтяные компании вложат по меньшей мере 100 миллиардов долларов в восстановление нефтяного сектора Венесуэлы
.
"Я бы делил слова Трампа на два, а то на три. Я думаю, что венесуэльская нефть — это пока только потенциальный ресурс. Для того, чтобы восстановить добычу нефти, нужно вкладывать в венесуэльскую нефтяную промышленность огромные деньги", - отметил Розенталь.
По словам собеседника агентства, сейчас сложно посчитать сумму, которую американские нефтяные компании готовы вложить в венесуэльскую нефтяную промышленность.
"Называются разные цифры: и 75 миллиардов долларов, и 120 миллиардов долларов. Я видел цифры и под 250 миллиардов долларов, на мой взгляд, это слишком завышено. Тем не менее, цифры колоссальные", - подчеркнул директор ИЛА РАН
.
Розенталь добавил, что для американских нефтяных компаний будущее пока видится не слишком привлекательным, потому что они вкладывают большие деньги сегодня, а прибыль получат через неопределенное время.
"В этом смысле я не думаю, что Трамп получил больше нефти, чем он и так получал по тем соглашениям, которые были между США и Венесуэлой при правительстве (президента Венесуэлы Николаса - ред.) Мадуро. Другое дело, что, конечно, возможностей влиять на правительство Венесуэлы и на его решения, связанные в том числе с поставками нефти на рынок, конечно, у американцев стало больше", - отметил Розенталь.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес
захватили и вывезли в Нью-Йорк
. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон
получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине
вслед за Москвой
призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.