Матвиенко призвала сохранить память о подвиге жителей блокадного Ленинграда

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Память о подвиге жителей блокадного Ленинграда, как и страшная правда о зверствах пришедших на российскую землю европейских фашистов, без искажений, без умалчивания должна быть сохранена и передана новым поколениям, уверена спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Жители Северной столицы 18 января отмечают День прорыва блокады Ленинграда

"Священная память о подвиге ленинградцев, как и страшная правда о человеконенавистнических преступлениях, зверствах пришедших на нашу землю европейских фашистов, без искажений, без изъятий, без умалчивания должна быть сохранена и передана новым поколениям, молодым россиянам. Мы обязаны делать все, чтобы донести эту правду и до молодёжи других стран", - сказала Матвиенко , ее видеообращение размещено на официальном канале Совета Федерации в мессенджере Max.

Спикер Совфеда отметила, что в этот день петербуржцы отдают дань памяти бессмертному подвигу жителей и защитников города. "Вместе с вами я склоняю голову перед их мужеством, стойкостью, перед их величием", - сказала политик.

По ее словам, именно в этот день, в 1943 году, планы немецкого командования, войск и соединений других фашистских европейских стран сломить дух ленинградцев через чудовищный по масштабу и беспримерный по жестокости геноцид окончательно разрушились.