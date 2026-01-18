Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко призвала сохранить память о подвиге жителей блокадного Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/matvienko-2068579073.html
Матвиенко призвала сохранить память о подвиге жителей блокадного Ленинграда
Матвиенко призвала сохранить память о подвиге жителей блокадного Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2026
Матвиенко призвала сохранить память о подвиге жителей блокадного Ленинграда
Память о подвиге жителей блокадного Ленинграда, как и страшная правда о зверствах пришедших на российскую землю европейских фашистов, без искажений, без... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T08:41:00+03:00
2026-01-18T08:41:00+03:00
общество
ленинград
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151275/72/1512757276_0:221:2856:1828_1920x0_80_0_0_aa4cc531cbd2881ecc970aa3c191512e.jpg
https://ria.ru/20260118/blokada-2068389096.html
https://ria.ru/20251220/leningrad-2063195449.html
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151275/72/1512757276_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_e6f51bbf102ab9f866be82bf34127cc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинград, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Ленинград, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко призвала сохранить память о подвиге жителей блокадного Ленинграда

Матвиенко: память о блокаде Ленинграда должна быть передана новым поколениям

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Память о подвиге жителей блокадного Ленинграда, как и страшная правда о зверствах пришедших на российскую землю европейских фашистов, без искажений, без умалчивания должна быть сохранена и передана новым поколениям, уверена спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Жители Северной столицы 18 января отмечают День прорыва блокады Ленинграда.
Солдат Красной Армии на огневой позиции с зенитным пулеметом в дни блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Искра" жизни. Как прорывали блокаду Ленинграда
Вчера, 08:00
"Священная память о подвиге ленинградцев, как и страшная правда о человеконенавистнических преступлениях, зверствах пришедших на нашу землю европейских фашистов, без искажений, без изъятий, без умалчивания должна быть сохранена и передана новым поколениям, молодым россиянам. Мы обязаны делать все, чтобы донести эту правду и до молодёжи других стран", - сказала Матвиенко, ее видеообращение размещено на официальном канале Совета Федерации в мессенджере Max.
Спикер Совфеда отметила, что в этот день петербуржцы отдают дань памяти бессмертному подвигу жителей и защитников города. "Вместе с вами я склоняю голову перед их мужеством, стойкостью, перед их величием", - сказала политик.
По ее словам, именно в этот день, в 1943 году, планы немецкого командования, войск и соединений других фашистских европейских стран сломить дух ленинградцев через чудовищный по масштабу и беспримерный по жестокости геноцид окончательно разрушились.
"Успешный исход наступательной операции "Искра" разорвал смертельную петлю вокруг Ленинграда. Дал надежду ленинградцам на то, что самые тяжёлые дни позади. Еще более укрепил дух защитников города и всего советского народа. Направил силы бойцов Красной Армии на достижение полной победы в битве за Ленинград. Полной победы в войне с фашизмом. Наши деды и прадеды выстояли и победили", - сказала Матвиенко.
Пассажирский самолет Ту-124 над облаками - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Чудо на Неве: как советские летчики посадили самолет в центре Ленинграда
20 декабря 2025, 08:40
 
ОбществоЛенинградВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала