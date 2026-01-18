https://ria.ru/20260118/kosmos-2068652409.html
На Солнце началась первая в году вспышка максимального класса
На Солнце началась первая в году вспышка максимального класса - РИА Новости, 18.01.2026
На Солнце началась первая в году вспышка максимального класса
На Солнце началась первая в 2026 году вспышка высшего класса, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T21:06:00+03:00
2026-01-18T21:06:00+03:00
2026-01-18T22:23:00+03:00
космос
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
наука
наука
вспышки на солнце
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054237715_17:0:1699:946_1920x0_80_0_0_a75a66211d44ab1531a19bffcd697b16.jpg
https://ria.ru/20260113/magnitnye-buri-v-yanvare-2026-2067561995.html
https://ria.ru/20260117/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
космос
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054237715_228:0:1489:946_1920x0_80_0_0_0411196c81f51a95fb4f250cce508d0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, наука, вспышки на солнце , общество, здоровье - общество, институт космических исследований, земля, космос - риа наука
Космос, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Наука, Наука, Вспышки на Солнце , Общество, Здоровье - Общество, Институт космических исследований, Земля, Космос - РИА Наука
На Солнце началась первая в году вспышка максимального класса
ИКИ РАН: на Солнце происходит первая с начала года вспышка высшего класса X
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
На Солнце началась первая в 2026 году вспышка высшего класса, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Вспышка высшего балла X происходит прямо сейчас", — рассказали там.
Событие произошло в области 4341 в центре видимого солнечного диска напротив Земли
. Оно достигло максимума в 21:09 мск, вспышке присвоили класс X1.95 — более сильная последний раз была 14 ноября.
"Исходя из положения центра взрыва, существует очень высокая вероятность воздействия на Землю. Обе предыдущие сильные вспышки в этой области, 8 и 12 января, произошедшие на обратной стороне Солнца, сопровождались крупными выбросами плазмы", — пояснили астрономы.
Как сообщал РИА Новости руководитель лаборатории Сергей Богачев, несмотря на спад солнечной активности, в 2026-м сохранится возможность рекордных вспышек. С начала года уже произошли несколько сильных явлений класса М.
Вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигаторов, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.