Рейтинг@Mail.ru
На Солнце началась первая в году вспышка максимального класса - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
21:06 18.01.2026 (обновлено: 22:23 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/kosmos-2068652409.html
На Солнце началась первая в году вспышка максимального класса
На Солнце началась первая в году вспышка максимального класса - РИА Новости, 18.01.2026
На Солнце началась первая в году вспышка максимального класса
На Солнце началась первая в 2026 году вспышка высшего класса, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T21:06:00+03:00
2026-01-18T22:23:00+03:00
космос
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
наука
наука
вспышки на солнце
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054237715_17:0:1699:946_1920x0_80_0_0_a75a66211d44ab1531a19bffcd697b16.jpg
https://ria.ru/20260113/magnitnye-buri-v-yanvare-2026-2067561995.html
https://ria.ru/20260117/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
космос
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054237715_228:0:1489:946_1920x0_80_0_0_0411196c81f51a95fb4f250cce508d0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, наука, вспышки на солнце , общество, здоровье - общество, институт космических исследований, земля, космос - риа наука
Космос, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Наука, Наука, Вспышки на Солнце , Общество, Здоровье - Общество, Институт космических исследований, Земля, Космос - РИА Наука
На Солнце началась первая в году вспышка максимального класса

ИКИ РАН: на Солнце происходит первая с начала года вспышка высшего класса X

© РИА Новости / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) | Перейти в медиабанкВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Перейти в медиабанк
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На Солнце началась первая в 2026 году вспышка высшего класса, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Вспышка высшего балла X происходит прямо сейчас", — рассказали там.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Магнитные бури в январе: прогноз, расписание по дням и часам
13 января, 12:31
Событие произошло в области 4341 в центре видимого солнечного диска напротив Земли. Оно достигло максимума в 21:09 мск, вспышке присвоили класс X1.95 — более сильная последний раз была 14 ноября.
"Исходя из положения центра взрыва, существует очень высокая вероятность воздействия на Землю. Обе предыдущие сильные вспышки в этой области, 8 и 12 января, произошедшие на обратной стороне Солнца, сопровождались крупными выбросами плазмы", — пояснили астрономы.
Как сообщал РИА Новости руководитель лаборатории Сергей Богачев, несмотря на спад солнечной активности, в 2026-м сохранится возможность рекордных вспышек. С начала года уже произошли несколько сильных явлений класса М.
Вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигаторов, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
17 января, 12:25
 
НаукаКосмосРоссийская академия наукМощные вспышки на СолнцеНаукаВспышки на СолнцеОбществоЗдоровье - ОбществоИнститут космических исследованийЗемляКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала