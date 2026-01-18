Ученый рассказал о причинах ускорения изменения климата

https://ria.ru/20260118/klimat-2068570892.html
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Главным фактором ускорения изменения климата является потребление и сжигание ископаемого топлива, оно обеспечивает усиление парникового эффекта, заявил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
"Главный фактор долгосрочного изменения климата – антропогенный. Человек "делает" небольшое, но существенное усиление парникового эффекта - примерно на 5%. При этом однозначно доказано, что львиную долю этого эффекта дает сжигание ископаемого топлива. Исходя из этого, можно делать прогнозы, понимая, что потребление и сжигание этого топлива продлится, как минимум, в течение XXI века", - сказал Кокорин
.
Он добавил, что сжигание ископаемого топлива стало серьезным фактором примерно 50 лет назад, поэтому Росгидромет
и считает тренды с 1976 года.
"Конечно, нужно сказать, что антропогенный тренд на потепление накладывается на естественные климатические вариации, связанные с Солнцем, океанами, активностью вулканов - поэтому у нас год на год не приходится", - отметил учёный.
Ранее климатолог рассказал РИА Новости, что температура в России
поднялась в среднем на 2,5 градуса за последние 50 лет. При этом, он отметил, что средняя температура в РФ изменилась сильнее, чем в остальном мире примерно на один градус.