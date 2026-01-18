Ученый рассказал о причинах ускорения изменения климата

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Главным фактором ускорения изменения климата является потребление и сжигание ископаемого топлива, оно обеспечивает усиление парникового эффекта, заявил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.

"Конечно, нужно сказать, что антропогенный тренд на потепление накладывается на естественные климатические вариации, связанные с Солнцем, океанами, активностью вулканов - поэтому у нас год на год не приходится", - отметил учёный.