Шатаут Трушкова принес "Ладе" победу над "Сочи"
Тольяттинская "Лада" обыграла "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 18.01.2026
тольятти
"Лада" одержала победу над "Сочи" благодаря второму шатауту Трушкова в сезоне