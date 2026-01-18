Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
18:46 18.01.2026
Шатаут Трушкова принес "Ладе" победу над "Сочи"
Шатаут Трушкова принес "Ладе" победу над "Сочи"
Тольяттинская "Лада" обыграла "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 18.01.2026
хоккей
спорт
тольятти
анонсы и трансляции матчей
егор морозов
андрей обидин
лада
континентальная хоккейная лига (кхл)
тольятти
спорт, тольятти, анонсы и трансляции матчей, егор морозов, андрей обидин, лада, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Тольятти, Анонсы и трансляции матчей, Егор Морозов, Андрей Обидин, Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Шатаут Трушкова принес "Ладе" победу над "Сочи"

"Лада" одержала победу над "Сочи" благодаря второму шатауту Трушкова в сезоне

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Трушков
Александр Трушков - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александр Трушков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" обыграла "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Райли Савчук (13-я минута), Егор Морозов (26), Иван Савчик (28) и Андрей Обидин (56). Голкипер "Лады" Александр Трушков отразил 17 бросков и оформил второй в сезоне и шестой в карьере шатаут в КХЛ.
"Лада", набрав 32 очка, занимает последнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, где "Сочи" с 34 баллами располагается на 10-м месте.
В следующем матче "Лада" 20 января примет астанинский "Барыс", днем позднее "Сочи" дома сыграет с череповецкой "Северсталью".
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
18 января 2026 • начало в 16:30
Завершен
Лада
4 : 0
Сочи
Riley Sawchuk
(Никита Михайлов, Колби Уильямс)
05:31 • Yegor Morozov
(Никита Сетдиков, Иван Романов)
Иван Савчик
(Колби Уильямс, Андрей Алтыбармакян)
Андрей Обидин
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСпортТольяттиАнонсы и трансляции матчейЕгор МорозовАндрей ОбидинЛадаКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
