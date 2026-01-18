Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен высказалась об отправке войск в Гренландию после угроз Трампа - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:39 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068564323.html
Фон дер Ляйен высказалась об отправке войск в Гренландию после угроз Трампа
Фон дер Ляйен высказалась об отправке войск в Гренландию после угроз Трампа - РИА Новости, 18.01.2026
Фон дер Ляйен высказалась об отправке войск в Гренландию после угроз Трампа
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины заявила об отправке европейских войск в Гренландию для... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T02:39:00+03:00
2026-01-18T02:39:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054818807_770:425:2465:1379_1920x0_80_0_0_2716bd91137575ebd51d7e97a8eb9db4.jpg
https://ria.ru/20260116/sdelka-2068314886.html
https://ria.ru/20250930/votum-2045305515.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054818807_290:0:2957:2000_1920x0_80_0_0_00ca1fea9e598f89de94d42db174183a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Удары США по Венесуэле
Фон дер Ляйен высказалась об отправке войск в Гренландию после угроз Трампа

Фон дер Ляйен подтвердила планы Европы направить войска в Гренландию

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины заявила об отправке европейских войск в Гренландию для участия в военных учениях, об этом она написала в соцсети X.
"Предварительно скоординированные датские учения, проведенные совместно с союзниками, отвечают необходимости укрепления безопасности в Арктике", — написала она, высказавшись за сохранение острова в составе Дании.
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Французский политик отреагировал на слова фон дер Ляйен о сделке с Меркосур
16 января, 14:33
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Урсула — отстой". СМИ узнали об отношении евродепутатов к главе ЕК
30 сентября 2025, 10:18
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала