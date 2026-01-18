Глава МИД ФРГ не ожидает скорой ратификации торгового соглашения ЕС и США

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не ожидает ратификации торгового соглашения между ЕС и США в настоящий момент.

"Я не думаю, что в нынешней ситуации это соглашение возможно. Это решение, которое, конечно, должны принять коллеги в Европейском парламенте. Но я очень скептически отношусь к тому, что это может произойти сейчас", - заявил Вадефуль в эфире телеканала ARD

По словам министра, если США всерьез рассмотрят возможность принятия дальнейших мер, то потребуется европейский ответ.

Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании Финляндии , которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.