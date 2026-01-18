Рейтинг@Mail.ru
22:13 18.01.2026
Глава МИД ФРГ не ожидает скорой ратификации торгового соглашения ЕС и США
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не ожидает ратификации торгового соглашения между ЕС и США в настоящий момент. РИА Новости, 18.01.2026
в мире, сша, гренландия, германия, дональд трамп, манфред вебер, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европейская народная партия, европарламент
В мире, США, Гренландия, Германия, Дональд Трамп, Манфред Вебер, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европейская народная партия, Европарламент
© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не ожидает ратификации торгового соглашения между ЕС и США в настоящий момент.
Ранее председатель фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что из-за угроз президента США Дональда Трампа пошлинами одобрение торговой сделки с Вашингтоном на данном этапе невозможно.
"Я не думаю, что в нынешней ситуации это соглашение возможно. Это решение, которое, конечно, должны принять коллеги в Европейском парламенте. Но я очень скептически отношусь к тому, что это может произойти сейчас", - заявил Вадефуль в эфире телеканала ARD.
По словам министра, если США всерьез рассмотрят возможность принятия дальнейших мер, то потребуется европейский ответ.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин Штатов в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Евросоюз обязался закупить у Америки энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Соединенные Штаты Америки дополнительные 600 миллиардов долларов.
