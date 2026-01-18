Рейтинг@Mail.ru
В ЕП пригрозили Трампу потерей поддержки в преддверии промежуточных выборов
15:53 18.01.2026 (обновлено: 15:59 18.01.2026)
В ЕП пригрозили Трампу потерей поддержки в преддверии промежуточных выборов
Партия фон дер Ляйен ЕНП: угрозы ЕС не помогут Трампу сохранить поддержку в США

БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Крупнейшая партия Европарламента Европейская народная партия, за которой стоит нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявила, что угрозы союзникам не помогут американскому президенту Дональду Трампу сохранить поддержку на промежуточных выборах в США.
"Угроза союзникам не поможет Дональду Трампу сохранить поддержку в преддверии предстоящих промежуточных выборов", - говорится в заявлении партии после угроз Трампа ввести торговые пошлины для ряда стран ЕС из-за спора по Гренландии.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Демократы представят проект о блокировке пошлин Трампа из-за Гренландии
Вчера, 07:46
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Кошта рассказал, как ЕС ответит на пошлины Трампа из-за Гренландии
17 января, 22:43
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвропарламентЕвропейская народная партияЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
