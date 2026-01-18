Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте констатировали антирекорд в отношениях с США - РИА Новости, 18.01.2026
15:37 18.01.2026 (обновлено: 15:43 18.01.2026)
В Европарламенте констатировали антирекорд в отношениях с США
В Европарламенте констатировали антирекорд в отношениях с США - РИА Новости, 18.01.2026
В Европарламенте констатировали антирекорд в отношениях с США
Крупнейшая партия Европарламента Европейская народная партия, за которой стоит нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявила, что отношения ЕС с США РИА Новости, 18.01.2026
в мире, сша, урсула фон дер ляйен, европарламент, европейская народная партия, еврокомиссия
В мире, США, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Европейская народная партия, Еврокомиссия
В Европарламенте констатировали антирекорд в отношениях с США

ЕП: отношения Евросоюза с США находятся на самом низком уровне в истории

© РИА Новости / Стрингер
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Крупнейшая партия Европарламента Европейская народная партия, за которой стоит нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявила, что отношения ЕС с США находятся на самом низком уровне за всю историю.
"Нынешнее состояние наших трансатлантических связей находится на самом низком уровне за всю историю. Это отрезвляющий урок для Европы", - говорится в заявлении партии.
В миреСШАУрсула фон дер ЛяйенЕвропарламентЕвропейская народная партияЕврокомиссия
 
 
