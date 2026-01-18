https://ria.ru/20260118/ep-2068614051.html
В Европарламенте констатировали антирекорд в отношениях с США
В Европарламенте констатировали антирекорд в отношениях с США - РИА Новости, 18.01.2026
В Европарламенте констатировали антирекорд в отношениях с США
Крупнейшая партия Европарламента Европейская народная партия, за которой стоит нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявила, что отношения ЕС с США РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T15:37:00+03:00
2026-01-18T15:37:00+03:00
2026-01-18T15:43:00+03:00
сша
ЕП: отношения Евросоюза с США находятся на самом низком уровне в истории