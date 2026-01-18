В ЕП заявили о невозможности одобрения торговой сделки с США из-за Трампа

В среду Вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие на острове в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и начнут там учения. Об отправке своих военных уже заявили Франция, Швеция, Норвегия, Финляндия, Великобритания, Германия и Словения.