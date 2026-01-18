В ЕП заявили о невозможности одобрения торговой сделки с США из-за Трампа

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Одобрение торговой сделки Евросоюза с Вашингтоном на данном этапе невозможно из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины, заявил в соцсети X председатель фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер.
Он добавил, что нулевые пошлины для США должны быть заморожены.
Накануне Трамп объявил о введении пошлин против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за их позиции по Гренландии. Тариф вступит в силу 1 февраля и составит десять процентов, а с июня вырастет до 25. Он будет действовать против всех товаров до "полного и окончательного приобретения Гренландии".
Председатель Европейского совета Антониу Кошта пообещал совместный ответ ЕС на это решение президента США.
В среду Вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие на острове в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и начнут там учения. Об отправке своих военных уже заявили Франция, Швеция, Норвегия, Финляндия, Великобритания, Германия и Словения.
Как утверждает Трамп, Штаты готовы к немедленным переговорам о статусе острова с любыми из перечисленных им стран. По его словам, США долгие годы субсидировали Данию и все страны ЕС без какой-либо компенсации с их стороны. Теперь же они якобы "ведут опасную игру", препятствуя осуществлению его притязаний на Гренландию.
Как заявил постпред США при ООН Майк Уолтц, усилия президента по присоединению Гренландии не нарушают международное право, поскольку тот лишь "пытается заключить сделку".
В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это подорвало бы трансатлантические отношения, создав риск дальнейшего ухудшения.
По этому поводу уже высказались Эммануэль Макрон и Кир Стармер. Президент Франции назвал угрозы президента США недопустимыми, пообещав "скоординированный ответ" европейцев, а британский премьер намерен обсудить вопрос с американскими властями. О работе по согласованию ответных действий также сообщили правительство Германии и МИД Нидерландов.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал угрозу Трампа коллапсом трансатлантического союза.
Планы Трампа на Гренландию
С начала второго срока президент США не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью страны, а после военной операции в Венесуэле Трамп уже откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг этой автономной территории в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь две собачьи упряжки.
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, большинство жителей которой, а также представители власти выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
На этой неделе главы МИД Дании и Гренландии встретились с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, но изменить американскую позицию по острову им так и не удалось. А перед переговорами Трамп и вовсе потребовал от Копенгагена "убраться" из Гренландии.
Европейские страны НАТО заявили о готовности направить туда чуть более 30 военных, однако, по словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, и это не повлияет на планы президента США.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Гренландии экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что остров принадлежит Дании.