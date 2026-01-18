https://ria.ru/20260118/dtp-2068559596.html
В Дагестане в ДТП погибли два человека
Два человека, в том числе трехлетний ребенок, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 18.01.2026
МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Два человека, в том числе трехлетний ребенок, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, в субботу около 17.10 мск в Буйнакском районе
53-летний житель Буйнакска
за рулем внедорожника Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta под управлением 50-летнего жителя Шамильского района
.
"В результате ДТП 50-летний водитель Lada Granta, а также пассажиры автомобиля Mitsubishi Pajero - 44-летняя жительница Буйнакска и трехлетний сын - были доставлены в больницу, где... трехлетний ребенок и водитель Lada Granta скончались от полученных тяжких повреждений", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном в Telegram-канале МВД Дагестана
, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции Терлан Герейханов заявил, что ДТП произошло, предварительно, из-за плохих погодных условий и несоблюдения скоростного режима.