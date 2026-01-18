Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/dtp-2068559596.html
В Дагестане в ДТП погибли два человека
В Дагестане в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 18.01.2026
В Дагестане в ДТП погибли два человека
Два человека, в том числе трехлетний ребенок, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T00:21:00+03:00
2026-01-18T00:21:00+03:00
происшествия
республика дагестан
буйнакск
буйнакский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260117/krasnojarsk-2068478123.html
республика дагестан
буйнакск
буйнакский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, буйнакск, буйнакский район
Происшествия, Республика Дагестан, Буйнакск, Буйнакский район
В Дагестане в ДТП погибли два человека

В Дагестане в ДТП из-за плохих погодных условий погибли два человека

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Два человека, в том числе трехлетний ребенок, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, в субботу около 17.10 мск в Буйнакском районе 53-летний житель Буйнакска за рулем внедорожника Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta под управлением 50-летнего жителя Шамильского района.
"В результате ДТП 50-летний водитель Lada Granta, а также пассажиры автомобиля Mitsubishi Pajero - 44-летняя жительница Буйнакска и трехлетний сын - были доставлены в больницу, где... трехлетний ребенок и водитель Lada Granta скончались от полученных тяжких повреждений", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном в Telegram-канале МВД Дагестана, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции Терлан Герейханов заявил, что ДТП произошло, предварительно, из-за плохих погодных условий и несоблюдения скоростного режима.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Красноярском крае арестовали спровоцировавшего ДТП со школьным автобусом
Вчера, 11:43
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанБуйнакскБуйнакский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала