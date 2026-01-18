В Дагестане в ДТП погибли два человека

МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Два человека, в том числе трехлетний ребенок, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики.

"В результате ДТП 50-летний водитель Lada Granta, а также пассажиры автомобиля Mitsubishi Pajero - 44-летняя жительница Буйнакска и трехлетний сын - были доставлены в больницу, где... трехлетний ребенок и водитель Lada Granta скончались от полученных тяжких повреждений", - говорится в сообщении.