Фон дер Ляйен и Каллас живут в мире времен Байдена, считает Дмитриев - РИА Новости, 18.01.2026
10:07 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/dmitriev-2068584648.html
Фон дер Ляйен и Каллас живут в мире времен Байдена, считает Дмитриев
Фон дер Ляйен и Каллас живут в мире времен Байдена, считает Дмитриев - РИА Новости, 18.01.2026
Фон дер Ляйен и Каллас живут в мире времен Байдена, считает Дмитриев
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что глава Еврокомиссии
2026-01-18T10:07:00+03:00
2026-01-18T10:07:00+03:00
в мире
сша
россия
брюссель
кирилл дмитриев
джо байден
урсула фон дер ляйен
российский фонд прямых инвестиций
в мире, сша, россия, брюссель, кирилл дмитриев, джо байден, урсула фон дер ляйен, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия
В мире, США, Россия, Брюссель, Кирилл Дмитриев, Джо Байден, Урсула фон дер Ляйен, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия
Фон дер Ляйен и Каллас живут в мире времен Байдена, считает Дмитриев

Дмитриев назвал фон дер Ляйен и Каллас лидерами, живущими в мире времен Байдена

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас - отважные лидеры, живущие в мире времен экс-президента США Джо Байдена.
Так Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети X основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Шмитца, известного также как Ким Дотком. Тот задался вопросом о том, кто на самом деле управляет Евросоюзом, учитывая, что свои энергоносители и оружие Брюссель покупает у США и им же платит пошлины.
"Урсула и Кая - отважные и неутомимые лидеры, живущие в мире (времен - ред.) Байдена", - написал глава РФПИ.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед тем, как писать посты в X
Вчера, 06:42
 
В миреСШАРоссияБрюссельКирилл ДмитриевДжо БайденУрсула фон дер ЛяйенРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссия
 
 
