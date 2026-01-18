Фон дер Ляйен и Каллас живут в мире времен Байдена, считает Дмитриев

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас - отважные лидеры, живущие в мире времен экс-президента США Джо Байдена.