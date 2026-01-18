Рейтинг@Mail.ru
Стармер в переговорах с Трампом назвал введение пошлин неверным шагом - РИА Новости, 18.01.2026
22:40 18.01.2026
Стармер в переговорах с Трампом назвал введение пошлин неверным шагом
Стармер в переговорах с Трампом назвал введение пошлин неверным шагом - РИА Новости, 18.01.2026
Стармер в переговорах с Трампом назвал введение пошлин неверным шагом
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в переговорах с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье заявил американскому лидеру, что введение пошлин... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T22:40:00+03:00
2026-01-18T22:40:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
кир стармер
метте фредериксен
нато
гренландия
дания
сша
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, кир стармер, метте фредериксен, нато, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Кир Стармер, Метте Фредериксен, НАТО, Введение Трампом пошлин на импорт
Стармер в переговорах с Трампом назвал введение пошлин неверным шагом

Даунинг-стрит: Стармер указал Трампу на неправильность введения пошлин

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Кир Стармер
Дональд Трамп и Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в переговорах с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье заявил американскому лидеру, что введение пошлин против европейских стран из-за Гренландии является неверным шагом, сообщили в канцелярии премьера.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Флаг Евросоюза в отражении дверей - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
ЕС обдумывает введение пошлин против США, пишет FT
Вчера, 22:09
"Сегодня днем премьер-министр провел ряд телефонных переговоров с несколькими лидерами. Он провел переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Затем он поговорил с президентом Трампом… Он сказал, что введение пошлин против союзников из-за того, что они пытаются обеспечить коллективную безопасность НАТО является неверным шагом", - говорится в заявлении, распространенном Даунинг-стрит.
Как отмечается, премьер в переговорах со всеми лидерами также повторил свою позицию по Гренландии и заявил, что безопасность на крайнем севере является приоритетом для всех союзников по НАТО в целях защиты евроатлантических интересов.
В субботу Стармер назвал "совершенно неправильной" угрозу США о введении пошлин из-за Гренландии и пообещал обсудить вопрос с американскими властями. Ранее Стармер, комментируя притязания Трампа на Гренландию, заявил, что только она сама вместе с Данией может определять свое будущее.
Дональд Трамп и Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Генсек НАТО побеседовал с Трампом по поводу Гренландии
Вчера, 19:48
В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в автономную датскую территорию в рамках операции "Арктическая стойкость" уже заявили Швеция, Норвегия, Финляндия, Франция, Великобритания, Германия и Словения.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Гренландия — за Украину: Трампу готовят новый "мюнхенский сговор"
Вчера, 08:00
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампКир СтармерМетте ФредериксенНАТОВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
