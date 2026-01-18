Стармер в переговорах с Трампом назвал введение пошлин неверным шагом

ЛОНДОН, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в переговорах с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье заявил американскому лидеру, что введение пошлин против европейских стран из-за Гренландии является неверным шагом, сообщили в канцелярии премьера.

Как отмечается, премьер в переговорах со всеми лидерами также повторил свою позицию по Гренландии и заявил, что безопасность на крайнем севере является приоритетом для всех союзников по НАТО в целях защиты евроатлантических интересов.