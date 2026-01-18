Стармер в переговорах с Трампом назвал введение пошлин неверным шагом

ЛОНДОН, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в переговорах с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье заявил американскому лидеру, что введение пошлин против европейских стран из-за Гренландии является неверным шагом, сообщили в канцелярии премьера.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Сегодня днем премьер-министр провел ряд телефонных переговоров с несколькими лидерами. Он провел переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Затем он поговорил с президентом Трампом… Он сказал, что введение пошлин против союзников из-за того, что они пытаются обеспечить коллективную безопасность НАТО является неверным шагом", - говорится в заявлении, распространенном Даунинг-стрит.
Как отмечается, премьер в переговорах со всеми лидерами также повторил свою позицию по Гренландии и заявил, что безопасность на крайнем севере является приоритетом для всех союзников по НАТО в целях защиты евроатлантических интересов.
В субботу Стармер назвал "совершенно неправильной" угрозу США о введении пошлин из-за Гренландии и пообещал обсудить вопрос с американскими властями. Ранее Стармер, комментируя притязания Трампа на Гренландию, заявил, что только она сама вместе с Данией может определять свое будущее.
В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в автономную датскую территорию в рамках операции "Арктическая стойкость" уже заявили Швеция, Норвегия, Финляндия, Франция, Великобритания, Германия и Словения.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.