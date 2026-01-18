https://ria.ru/20260118/bolshunov-2068615655.html
Лыжник Большунов прекрасно реализует все свои задумки, считает Крянин
Лыжник Большунов прекрасно реализует все свои задумки, считает Крянин
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов четко выстроил план на скиатлон и уверенно его реализовал, что и позволило выиграть гонку на этапе Кубка... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
лыжные гонки
спорт
россия
казань
республика коми
александр большунов
сергей крянин
Новости
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Казань, Республика Коми, Александр Большунов, Сергей Крянин
Лыжник Большунов прекрасно реализует все свои задумки, считает Крянин
Крянин: Большунов четко выстроил план на скиатлон и успешно его реализует