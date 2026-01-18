Лыжник Большунов прекрасно реализует все свои задумки, считает Крянин

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов четко выстроил план на скиатлон и уверенно его реализовал, что и позволило выиграть гонку на этапе Кубка России в Казани, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.