Лыжник Большунов прекрасно реализует все свои задумки, считает Крянин - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Лыжные гонки
 
15:46 18.01.2026
Лыжник Большунов прекрасно реализует все свои задумки, считает Крянин
Лыжник Большунов прекрасно реализует все свои задумки, считает Крянин
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов четко выстроил план на скиатлон и уверенно его реализовал, что и позволило выиграть гонку на этапе Кубка... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Лыжник Большунов прекрасно реализует все свои задумки, считает Крянин

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов четко выстроил план на скиатлон и уверенно его реализовал, что и позволило выиграть гонку на этапе Кубка России в Казани, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.
В воскресенье Большунов стал победителем скиатлона в рамках шестого этапа Кубка России. Ранее в Казани он выиграл первую гонку в сезоне, победив на дистанции 15 км свободным стилем.
"Я думаю, что Саша пока находится еще на пути к своей оптимальной форме. Он может сделать еще и больше. Но сейчас, по крайней мере, ему удаются его задумки, и он их успешно реализует. Было видно, что план на гонку он себе четко построил и ему удалось его выполнить. Его настрой и физическое состояние позволяют это делать. Но он еще пока не звенит. И тем не менее было приятно смотреть за тем, как он ускорился и прошел два последних километра", - сказал Крянин.
Следующий этап Кубка России пройдет 23-25 января в Республике Коми.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Легков заметил тенденцию в выступлениях Большунова
15 января, 15:29
 
Лыжные гонкиСпортРоссияКазаньРеспублика КомиАлександр БольшуновСергей Крянин
 
