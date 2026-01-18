Трамп войдет в историю в случае присоединения Гренландии, считает эксперт

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп станет одним из величайших президентов США, если присоединит Гренландию, высказал мнение в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Если Гренландия станет частью США даже без какой-либо сделки, то Трамп точно войдет в историю США как один из самых великих президентов, потому что он присоединит огромную территорию. Как бы к нему ни относились, он будет великим политиком в истории", - сказал Блохин в беседе с агентством.
Эксперт считает, что Трамп хочет стать вторым экс-президентом США Рональдом Рейганом.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.