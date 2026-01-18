Рейтинг@Mail.ru
Трамп войдет в историю в случае присоединения Гренландии, считает эксперт
16:01 18.01.2026 (обновлено: 16:04 18.01.2026)
Трамп войдет в историю в случае присоединения Гренландии, считает эксперт
Трамп войдет в историю в случае присоединения Гренландии, считает эксперт - РИА Новости, 18.01.2026
Трамп войдет в историю в случае присоединения Гренландии, считает эксперт
Американский лидер Дональд Трамп станет одним из величайших президентов США, если присоединит Гренландию, высказал мнение в беседе с РИА Новости ведущий научный
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, рональд рейган, российская академия наук
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, Рональд Рейган, Российская академия наук
Трамп войдет в историю в случае присоединения Гренландии, считает эксперт

Блохин: Трамп войдет в историю, если Гренландия станет частью США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп станет одним из величайших президентов США, если присоединит Гренландию, высказал мнение в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Если Гренландия станет частью США даже без какой-либо сделки, то Трамп точно войдет в историю США как один из самых великих президентов, потому что он присоединит огромную территорию. Как бы к нему ни относились, он будет великим политиком в истории", - сказал Блохин в беседе с агентством.
Эксперт считает, что Трамп хочет стать вторым экс-президентом США Рональдом Рейганом.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Гренландия — за Украину: Трампу готовят новый "мюнхенский сговор"
В миреСШАГренландияДанияДональд ТрампРональд РейганРоссийская академия наук
 
 
