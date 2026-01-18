Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала блокаду Ленинграда геноцидом - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 18.01.2026 (обновлено: 06:04 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/blokada-2068571253.html
Матвиенко назвала блокаду Ленинграда геноцидом
Матвиенко назвала блокаду Ленинграда геноцидом - РИА Новости, 18.01.2026
Матвиенко назвала блокаду Ленинграда геноцидом
Блокада Ленинграда является примером геноцида, осуществлённого европейскими фашистскими странами, этот факт не забудется, как и память о героизме, мужестве... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T06:02:00+03:00
2026-01-18T06:04:00+03:00
ленинград
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031484825_0:119:3232:1937_1920x0_80_0_0_5fc504d2c2834b2e58931441c319965e.jpg
https://ria.ru/20251120/germaniya-2056333921.html
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031484825_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_7c8fd567521cd13bf7a406001cc48a6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинград, валентина матвиенко, совет федерации рф
Ленинград, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала блокаду Ленинграда геноцидом

Матвиенко: блокада Ленинграда является геноцидом, осуществленным фашистами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Блокада Ленинграда является примером геноцида, осуществлённого европейскими фашистскими странами, этот факт не забудется, как и память о героизме, мужестве жителей города и его защитников, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Жители Северной столицы 18 января отмечают День прорыва блокады Ленинграда.
"Блокада Ленинграда является примером крупнейшего геноцида в истории, осуществлённого европейскими фашистскими странами. И этот факт не исчезнет, не забудется, как и наша память о героизме, мужестве, отваге, несгибаемой воле жителей блокадного Ленинграда и его защитников", - сказала Матвиенко, ее видеообращение размещено на официальном канале Совета Федерации в мессенджере Max.
"Скорбь по жертвам блокады навсегда останется в наших сердцах", - отметила законодатель.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Нечаев прокомментировал отказ ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом
20 ноября 2025, 09:45
 
ЛенинградВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала