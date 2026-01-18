Матвиенко назвала блокаду Ленинграда геноцидом

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Блокада Ленинграда является примером геноцида, осуществлённого европейскими фашистскими странами, этот факт не забудется, как и память о героизме, мужестве жителей города и его защитников, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Жители Северной столицы 18 января отмечают День прорыва блокады Ленинграда.
"Блокада Ленинграда является примером крупнейшего геноцида в истории, осуществлённого европейскими фашистскими странами. И этот факт не исчезнет, не забудется, как и наша память о героизме, мужестве, отваге, несгибаемой воле жителей блокадного Ленинграда и его защитников", - сказала Матвиенко, ее видеообращение размещено на официальном канале Совета Федерации в мессенджере Max.
"Скорбь по жертвам блокады навсегда останется в наших сердцах", - отметила законодатель.
