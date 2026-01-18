Украинский бизнесмен заявил, что давал взятки экс-главе СБУ

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Украинский бизнесмен Сергей Ваганян заявил, что за содействие бизнесу и кадровые назначения давал взятки Ивану Баканову, когда тот был главой СБУ, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Бизнесмен Сергей Ваганян заявил, что давал взятки Ивану Баканову, когда тот был главой СБУ. Он передавал Баканову и другим тогдашним руководителям СБУ деньги, а также дорогие автомобили и объекты недвижимости. В подтверждение своих слов Ваганян обнародовал материалы, которые, как он утверждает, были сняты скрытой камерой, где запечатлен процесс передачи средств Ивану Баканову", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По его словам, коррупция в СБУ носит системный характер. Взятки брались за содействие бизнесу, в том числе и по вопросам таможенного прохождения товаров, а также за кадровые назначения, отметил он. Кроме того, как отмечается, шла торговля и санкциями через Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Как отмечает бизнесмен, в определенный момент он напрямую пожаловался Владимиру Зеленскому, с которым был лично знаком, на коррупцию Баканова. Он утверждает, что Зеленский лично заверил его, что Баканов будет привлечён к ответственности за соответствующие действия. Однако, как отмечается, никаких реальных шагов для наказания экс-главы СБУ предпринято не было.
После увольнения с должности главы СБУ Баканов, который является давним другом Зеленского, остается на свободе. О том, что он является подозреваемым по какому-либо уголовному делу, ничего неизвестно, говорится в сообщении.
Ранее обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. Он заявлял, что к организации концентрационного лагеря причастны бывший глава СБУ Иван Баканов и тогдашний его заместитель Василий Малюк.