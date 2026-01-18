Рейтинг@Mail.ru
Алькарас вышел во второй круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
15:09 18.01.2026 (обновлено: 15:10 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/alkaras-2068611039.html
Алькарас вышел во второй круг Australian Open
Алькарас вышел во второй круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Алькарас вышел во второй круг Australian Open
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T15:09:00+03:00
2026-01-18T15:10:00+03:00
теннис
спорт
карлос алькарас
кэмерон норри
australian open
бенжамен бонзи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994845746_0:16:1080:624_1920x0_80_0_0_689057ef83bae808efca35abf70c0f63.jpg
https://ria.ru/20260118/bublik-2068600296.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994845746_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_2291c040baccdf0cdcda9b5db4627e22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, карлос алькарас, кэмерон норри, australian open, бенжамен бонзи
Теннис, Спорт, Карлос Алькарас, Кэмерон Норри, Australian Open, Бенжамен Бонзи
Алькарас вышел во второй круг Australian Open

Первая ракетка мира Алькарас вышел во второй круг Australian Open

© Соцсети АОКарлос Алькарас
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Соцсети АО
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
18 января 2026 • начало в 12:55
Завершен
Карлос Алькарас
3 : 06:37:66:2
Адам Уолтон
Календарь Турнирная таблица История встреч
В матче первого раунда посеянный под первым номером Алькарас обыграл представителя Австралии Адама Уолтона со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 5 минут.
Во втором круге соперником Алькараса станет немец Янник Ханфман.
В других матчах британец Кэмерон Норри (26-й номер посева) обыграл Бенжамена Бонзи из Франции со счетом 6:0, 6:7 (2:7), 4:6, 6:3, 6:4, а американец Фрэнсис Тиафо (29) одержал победу над австралийцем Джейсоном Кублером - 7:6 (7:4), 6:3, 6:2.
Казахстанский теннисист Александр Бублик - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Бублик одержал победу на старте Australian Open
Вчера, 13:19
 
ТеннисСпортКарлос АлькарасКэмерон НорриAustralian OpenБенжамен Бонзи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Барселона
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Авангард
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Алавес
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Райо Вальекано
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Сочи
    4
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    МБА
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Унион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала