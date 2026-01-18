https://ria.ru/20260118/alkaras-2068611039.html
Алькарас вышел во второй круг Australian Open
Алькарас вышел во второй круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Алькарас вышел во второй круг Australian Open
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T15:09:00+03:00
2026-01-18T15:09:00+03:00
2026-01-18T15:10:00+03:00
теннис
спорт
карлос алькарас
кэмерон норри
australian open
бенжамен бонзи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994845746_0:16:1080:624_1920x0_80_0_0_689057ef83bae808efca35abf70c0f63.jpg
https://ria.ru/20260118/bublik-2068600296.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994845746_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_2291c040baccdf0cdcda9b5db4627e22.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, карлос алькарас, кэмерон норри, australian open, бенжамен бонзи
Теннис, Спорт, Карлос Алькарас, Кэмерон Норри, Australian Open, Бенжамен Бонзи
Алькарас вышел во второй круг Australian Open
Первая ракетка мира Алькарас вышел во второй круг Australian Open