Директор Московского зоопарка рассказала, кто из обитателей гуляет в мороз - РИА Новости, 17.01.2026
07:32 17.01.2026
Директор Московского зоопарка рассказала, кто из обитателей гуляет в мороз
Директор Московского зоопарка рассказала, кто из обитателей гуляет в мороз - РИА Новости, 17.01.2026
Директор Московского зоопарка рассказала, кто из обитателей гуляет в мороз
Некоторые теплолюбивые обитатели Московского зоопарка выходят на прогулки даже в мороз, это полезно для здоровья животных, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 17.01.2026
общество
южная америка
эфиопия
сомали
светлана акулова
московский зоопарк
общество, южная америка, эфиопия, сомали, светлана акулова, московский зоопарк
Общество, Южная Америка, Эфиопия, Сомали, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Директор Московского зоопарка рассказала, кто из обитателей гуляет в мороз

РИА Новости: Акулова рассказала о прогулках обитателей Московского зоопарка

Большая панда в вольере Московского зоопарка
Большая панда в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Большая панда в вольере Московского зоопарка. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Некоторые теплолюбивые обитатели Московского зоопарка выходят на прогулки даже в мороз, это полезно для здоровья животных, сообщила РИА Новости директор столичного зоосада Светлана Акулова.
Московском зоопарке созданы условия для комфортного пребывания животных в разную погоду: будь то мороз или летний зной. Так, некоторые теплолюбивые животные осенью переезжают в теплые павильоны до наступления весны. Но многие экзотические обитатели при этом продолжают гулять. У кого-то из них постоянно открыт доступ к выходу на улицу, например, у черных антилоп. И эти грациозные копытные сами решают, где им находиться. А кому-то сотрудники зоопарка открывают заслонку, ведущую на улицу, лишь при определенных температурных условиях. Такие вылазки полезны для здоровья животных: они помогают поддерживать тонус, закаливают организм и дарят новые впечатления. Каждый выход может быть регламентирован и зависит от вида, возраста животного и погодных условий", - рассказала Акулова.
Директор отметила, что короткие зимние прогулки для некоторых теплолюбивых видов – это своего рода обогащение среды. Это отличная возможность получить новые тактильные и сенсорные ощущения, исследовать изменившееся пространство и, конечно, порадовать наших посетителей, которые могут увидеть своих любимцев в необычном, зимнем антураже. По ее словам, все выходы строго контролируются нашими специалистами, и главным приоритетом всегда остается здоровье и благополучие животных.
"Слоны азиатские (индийские): Памир, Пипита и их дочь Киприда проводят зиму в теплом павильоне, где поддерживается комфортна для них температура воздуха в районе плюс 22 градусов. При этом слонов можно увидеть на прогулке и зимой. В безгололедные дни, когда столбик термометра не падает ниже минус 2 градусов, семейство может отправиться на короткую ознакомительную прогулку по своему просторному уличному вольеру", - рассказала она.
Кроме того, руководитель зоопарка подчеркнула, что кустарниковые собаки, несмотря на то, что в природе они обитают в лесах и влажных саваннах Центральной и Южной Америки, прекрасно адаптировались в московском климате. Собаки могут проводить на улице от получаса до часа, но при температуре ниже минус 4 градуса предпочитают оставаться в теплом домике.
"Африканские жители (бурые гиены - ред.) - самец Гермес и его детеныш Акела спокойно воспринимают столичную зиму. У хищников довольно теплая "шуба", которая согревает их в мороз. Гермес и Акела живут в смежных вольерах, и могут видеть друг друга во время прогулки. В вольере каждого из них постоянно открыта специальная заслонка, ведущая в уличный вольер. И гиены самостоятельно решают, когда выйти. Прогулки возможны даже при минус 10", - добавила Акулова.
По ее словам, азиатские львы Роксак, Ная и Умида могут показаться посетителям даже в самые суровые морозы – когда на улице минус 25 градусов. Однако увидеть их во время прогулки можно в считанные минуты. Самки и самец могут по очереди устраивать короткие вылазки, чтобы исследовать территорию, а затем отправляются в теплый домик.
"Некоторые из жителей павильона "Животные Африки" (зебры Греви и черные антилопы - ред.), расположенного на новой территории, тоже не прочь прогуляться зимой. Зебра Греви обитает в опустыненных степях и засушливых кустарниковых саваннах Эфиопии, Сомали и Кении. Поэтому на фоне белого снега их черно-белые полоски выглядят особенно экзотично. Они выходят на улицу, когда столбик термометра опускается не ниже минус 10-15 градусов. Черные антилопы в условиях зоопарка обзавелись более плотным подшерстком, чем в природе, что позволяет им легче переносить зиму. Они проводят в зимнее время на улице большую часть времени", - подчеркнула директор зоопарка.
Светлана Акулова
 
 
