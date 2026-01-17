Директор Московского зоопарка рассказала, кто из обитателей гуляет в мороз

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Некоторые теплолюбивые обитатели Московского зоопарка выходят на прогулки даже в мороз, это полезно для здоровья животных, сообщила РИА Новости директор столичного зоосада Светлана Акулова.

"В Московском зоопарке созданы условия для комфортного пребывания животных в разную погоду: будь то мороз или летний зной. Так, некоторые теплолюбивые животные осенью переезжают в теплые павильоны до наступления весны. Но многие экзотические обитатели при этом продолжают гулять. У кого-то из них постоянно открыт доступ к выходу на улицу, например, у черных антилоп. И эти грациозные копытные сами решают, где им находиться. А кому-то сотрудники зоопарка открывают заслонку, ведущую на улицу, лишь при определенных температурных условиях. Такие вылазки полезны для здоровья животных: они помогают поддерживать тонус, закаливают организм и дарят новые впечатления. Каждый выход может быть регламентирован и зависит от вида, возраста животного и погодных условий", - рассказала Акулова

Директор отметила, что короткие зимние прогулки для некоторых теплолюбивых видов – это своего рода обогащение среды. Это отличная возможность получить новые тактильные и сенсорные ощущения, исследовать изменившееся пространство и, конечно, порадовать наших посетителей, которые могут увидеть своих любимцев в необычном, зимнем антураже. По ее словам, все выходы строго контролируются нашими специалистами, и главным приоритетом всегда остается здоровье и благополучие животных.

"Слоны азиатские (индийские): Памир, Пипита и их дочь Киприда проводят зиму в теплом павильоне, где поддерживается комфортна для них температура воздуха в районе плюс 22 градусов. При этом слонов можно увидеть на прогулке и зимой. В безгололедные дни, когда столбик термометра не падает ниже минус 2 градусов, семейство может отправиться на короткую ознакомительную прогулку по своему просторному уличному вольеру", - рассказала она.

Кроме того, руководитель зоопарка подчеркнула, что кустарниковые собаки, несмотря на то, что в природе они обитают в лесах и влажных саваннах Центральной и Южной Америки , прекрасно адаптировались в московском климате. Собаки могут проводить на улице от получаса до часа, но при температуре ниже минус 4 градуса предпочитают оставаться в теплом домике.

"Африканские жители (бурые гиены - ред.) - самец Гермес и его детеныш Акела спокойно воспринимают столичную зиму. У хищников довольно теплая "шуба", которая согревает их в мороз. Гермес и Акела живут в смежных вольерах, и могут видеть друг друга во время прогулки. В вольере каждого из них постоянно открыта специальная заслонка, ведущая в уличный вольер. И гиены самостоятельно решают, когда выйти. Прогулки возможны даже при минус 10", - добавила Акулова.

По ее словам, азиатские львы Роксак, Ная и Умида могут показаться посетителям даже в самые суровые морозы – когда на улице минус 25 градусов. Однако увидеть их во время прогулки можно в считанные минуты. Самки и самец могут по очереди устраивать короткие вылазки, чтобы исследовать территорию, а затем отправляются в теплый домик.