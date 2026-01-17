https://ria.ru/20260117/svo-2068482862.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 17.01.2026
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли свыше 210 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T12:09:00+03:00
2026-01-17T12:09:00+03:00
2026-01-17T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
горький
безопасность
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143183_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_07739aa2462d3f1914f1bbd1c3eb316a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
горький
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143183_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32d4e02fd4f542f0a415bb00974b43bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, горький, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Горький, Безопасность, Запорожская область
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 210 боевиков в зоне действия войск "Востока"