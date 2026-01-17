https://ria.ru/20260117/sud-2068497821.html
Суд расторг кредитный договор, заключенный под влиянием мошенников
происшествия, санкт-петербург, мошенничество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости.
Суд в Петербурге по требованию прокуратуры расторг кредитный договор пенсионера, который он заключил с банком под влиянием мошенников, сообщает
пресс-служба прокуратуры города.
"Прокуратура района направила в суд заявление в интересах пенсионера о признании кредитного договора недействительным и применении последствий недействительности сделки в виде аннулирования долга. Требования прокуратуры удовлетворены", - сообщает пресс-служба.
Установлено, что в период с апреля по май 2024 года телефонные мошенники в ходе разговоров убедили 71-летнего петербуржца поэтапно совершить ряд сомнительных действий. Находясь под влиянием обмана, не понимая значение выполняемых указаний, пенсионер заключил кредитный договор на сумму около 2 млн рублей, а полученные денежные средства перевел на указанный аферистами счет.
"По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено и расследуется уголовное дело. Согласно заключению комплексной амбулаторной судебной экспертизы пожилой потерпевший с учетом индивидуально-психологических особенностей в период заключения кредитного договора не понимал значение своих действий, не мог руководить ими и оказывать сопротивление", - заключили в прокуратуре.