Столтенберг призвал Запад начать разговаривать с Россией - РИА Новости, 17.01.2026
00:43 17.01.2026
Столтенберг призвал Запад начать разговаривать с Россией
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к тому, чтобы Запад начал разговаривать с РФ об Украине так, как западные страны общаются между... РИА Новости, 17.01.2026
в мире
россия
украина
йенс столтенберг
нато
россия
украина
2026
в мире, россия, украина, йенс столтенберг, нато
В мире, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к тому, чтобы Запад начал разговаривать с РФ об Украине так, как западные страны общаются между собой, заявил он в интервью изданию Spiegel.
"Во-первых, мы должны разговаривать с Россией о прекращении войны на Украине таким образом, как это мы - Соединённые Штаты и другие – и так (между собой - ред.) делаем. Во-вторых, нам рано или поздно придётся обсуждать новую архитектуру контроля над вооружениями", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
С Россией пытаются разговаривать в хамской манере, заявил Путин
11 мая 2025, 01:55
Столтенберг отметил, что даже во время Холодной войны сторонам удавалось ограничивать ядерное вооружение, хоть эта архитектура "и перестала существовать".
"И в-третьих, мы должны разговаривать с Россией как с соседом", - добавил он.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Это клеймо". На Западе сделали необычное заявление о переговорах с Россией
Вчера, 16:20
 
В мире, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
 
 
