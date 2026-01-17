https://ria.ru/20260117/stoltenberg-2068440458.html
Столтенберг призвал Запад начать разговаривать с Россией
Столтенберг призвал Запад начать разговаривать с Россией - РИА Новости, 17.01.2026
Столтенберг призвал Запад начать разговаривать с Россией
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к тому, чтобы Запад начал разговаривать с РФ об Украине так, как западные страны общаются между... РИА Новости, 17.01.2026
россия
украина
