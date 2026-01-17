Столтенберг призвал Запад начать разговаривать с Россией

БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к тому, чтобы Запад начал разговаривать с РФ об Украине так, как западные страны общаются между собой, заявил он в интервью изданию Spiegel.