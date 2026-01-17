Торговый представитель США дал ЕС совет в переговорах по пошлинам

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Европейским странам следует отделить вопрос пошлин из-за Гренландии от торговых переговоров с США, заявил торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Если бы я был на месте европейцев, я бы, вероятно, постарался изолировать этот вопрос (введения пошлин из-за Гренландии - ред.), если это возможно. Если они хотят сделать его частью торговой сделки, это полностью зависит от них, а не от нас", - привело агентство Рейтер слова Грира на автосалоне в Детройте.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский лидер 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.