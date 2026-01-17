Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвуман Омар от Миннесоты проверяют на предмет незаконного обогащения - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 17.01.2026 (обновлено: 22:49 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/ssha-2068552422.html
Конгрессвуман Омар от Миннесоты проверяют на предмет незаконного обогащения
Конгрессвуман Омар от Миннесоты проверяют на предмет незаконного обогащения - РИА Новости, 17.01.2026
Конгрессвуман Омар от Миннесоты проверяют на предмет незаконного обогащения
Комитет по надзору палаты представителей конгресса США проверяет конгрессвуман-демократа Ильхан Омар на предмет незаконного обогащения, пишет газета New York... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T22:30:00+03:00
2026-01-17T22:49:00+03:00
в мире
сша
миннесота
джо байден
сомали
тим уолц
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001354986_0:121:3141:1888_1920x0_80_0_0_d00a8d9e39a822e3e33249de16f65a90.jpg
https://ria.ru/20251210/tramp-2060997052.html
https://ria.ru/20260113/tramp-2067644835.html
https://ria.ru/20260113/tramp-2067697501.html
сша
миннесота
сомали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001354986_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_41e7fba4daea64bf7319e8b7f1b45f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, миннесота, джо байден, сомали, тим уолц, фбр
В мире, США, Миннесота, Джо Байден, Сомали, Тим Уолц, ФБР
Конгрессвуман Омар от Миннесоты проверяют на предмет незаконного обогащения

NYP: конгресс проверяет демократку Омар на предмет незаконного обогащения

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей конгресса США проверяет конгрессвуман-демократа Ильхан Омар на предмет незаконного обогащения, пишет газета New York Post со ссылкой на председателя комитета Джеймса Комера и источники в правоохранительных органах.
Уроженка Сомали Ильхан Омар представляет в конгрессе один из округов штата Миннесота, где в декабре разразился крупный мошеннический скандал с участием сомалийской диаспоры. Федеральные власти США в том же месяце запустили масштабную операцию против сомалийских иммигрантов в столице штата Миннеаполисе, а губернатор штата Тим Уолц позже принял решение отказаться от переизбрания на третий срок.
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп заявил, что конгрессвумен состояла в браке с братом ради гринкарты
10 декабря 2025, 04:37
"Комитет по надзору палаты представителей расследует стремительный рост семейного состояния конгрессвуман Ильхан Омар - после того, как в ее округе разразился скандал с сомалийским мошенничеством в сфере социальных услуг суммой в 9 миллиардов долларов", - пишет издание.
Как указывает газета, республиканцы конгресса хотят знать, как Омар и ее муж Тим Майнетт всего за год, согласно ее налоговой декларации за 2024 год, смогли превратиться из "почти что нищих" в обладателей состояния в 30 миллионов долларов.
По данным газеты, инвестиционная фирма Майнетта Rose Lake Capital вызвала подозрения конгрессменов тем, что в 2022 году имела на своих счетах всего 42 доллара, в 2024 году резко увеличив стоимость до более чем 25 миллионов долларов.
Председатель комитета по надзору и республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер заявил, что юристы комитета рассматривают возможность вызова Майнетта в суд в связи с его якобы сомнительными деловыми практиками.
Протесты против ICE в США из-за убийства женщины - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Трамп пообещал жителям Миннесоты день расплаты и возмездия
13 января, 17:27
Газета добавила, что также получила информацию о том, что во время правления бывшего президента США Джо Байдена ФБР уже было проинформировано о подозрениях в отношении ряда компаний, которыми руководил Майнетт.
Газета New York Post 2 декабря написала, что комитет палаты представителей США по надзору и американское министерство финансов начали расследование в отношении губернатора штата Тима Уолца в связи с участием в "масштабном мошенничестве", в ходе которого сомалийские иммигранты выманили у налогоплательщиков более миллиарда долларов, а часть средств могла утечь активной в Сомали террористической группировке "Аш-Шабаб". Газета New York Times со ссылкой на источники и документы 3 декабря сообщила, что администрация президента США запускает масштабную операцию против иммигрантов из Сомали в Миннеаполисе - самом крупном городе штата Миннесота.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Трамп переписывается с мэром Нью-Йорка, сообщили СМИ
13 января, 23:46
 
В миреСШАМиннесотаДжо БайденСомалиТим УолцФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала