Конгрессвуман Омар от Миннесоты проверяют на предмет незаконного обогащения

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей конгресса США проверяет конгрессвуман-демократа Ильхан Омар на предмет незаконного обогащения, пишет газета Комитет по надзору палаты представителей конгресса США проверяет конгрессвуман-демократа Ильхан Омар на предмет незаконного обогащения, пишет газета New York Post со ссылкой на председателя комитета Джеймса Комера и источники в правоохранительных органах.

Уроженка Сомали Ильхан Омар представляет в конгрессе один из округов штата Миннесота , где в декабре разразился крупный мошеннический скандал с участием сомалийской диаспоры. Федеральные власти США в том же месяце запустили масштабную операцию против сомалийских иммигрантов в столице штата Миннеаполисе , а губернатор штата Тим Уолц позже принял решение отказаться от переизбрания на третий срок.

"Комитет по надзору палаты представителей расследует стремительный рост семейного состояния конгрессвуман Ильхан Омар - после того, как в ее округе разразился скандал с сомалийским мошенничеством в сфере социальных услуг суммой в 9 миллиардов долларов", - пишет издание.

Как указывает газета, республиканцы конгресса хотят знать, как Омар и ее муж Тим Майнетт всего за год, согласно ее налоговой декларации за 2024 год, смогли превратиться из "почти что нищих" в обладателей состояния в 30 миллионов долларов.

По данным газеты, инвестиционная фирма Майнетта Rose Lake Capital вызвала подозрения конгрессменов тем, что в 2022 году имела на своих счетах всего 42 доллара, в 2024 году резко увеличив стоимость до более чем 25 миллионов долларов.

Председатель комитета по надзору и республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер заявил, что юристы комитета рассматривают возможность вызова Майнетта в суд в связи с его якобы сомнительными деловыми практиками.

Газета добавила, что также получила информацию о том, что во время правления бывшего президента США Джо Байдена ФБР уже было проинформировано о подозрениях в отношении ряда компаний, которыми руководил Майнетт.