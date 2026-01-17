Трамп пригласил Эрдогана вступить в совет мира по Газе

АНКАРА, 17 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил письмо турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану с приглашением стать членом совета мира по Газе, сообщила администрация турецкого лидера.
Трамп ранее сообщил о формировании совета мира по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал в субботу Белый дом.
"Шестнадцатого января 2026 года президент США Дональд Трамп в качестве учредительного председателя совета мира направил письмо, в котором пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать одним из учредительных членов совета мира", - сообщил глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в Х.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.