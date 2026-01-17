Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригласил Эрдогана вступить в совет мира по Газе - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/ssha-2068502064.html
Трамп пригласил Эрдогана вступить в совет мира по Газе
Трамп пригласил Эрдогана вступить в совет мира по Газе - РИА Новости, 17.01.2026
Трамп пригласил Эрдогана вступить в совет мира по Газе
Президент США Дональд Трамп направил письмо турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану с приглашением стать членом совета мира по Газе, сообщила администрация... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T14:44:00+03:00
2026-01-17T14:44:00+03:00
в мире
сша
израиль
турция
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
марко рубио
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg
https://ria.ru/20260117/gaza-2068444895.html
сша
израиль
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a6d0f68f7cfc59da0da023b041e6b528.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, турция, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, марко рубио, хамас, всемирный банк, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Израиль, Турция, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Марко Рубио, ХАМАС, Всемирный банк, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп пригласил Эрдогана вступить в совет мира по Газе

Трамп направил Эрдогану приглашение стать членом совета мира по Газе

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 17 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил письмо турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану с приглашением стать членом совета мира по Газе, сообщила администрация турецкого лидера.
Трамп ранее сообщил о формировании совета мира по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал в субботу Белый дом.
"Шестнадцатого января 2026 года президент США Дональд Трамп в качестве учредительного председателя совета мира направил письмо, в котором пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать одним из учредительных членов совета мира", - сообщил глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в Х.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Нацкомитет по управлению Газой возглавит палестинский экс-министр
02:01
 
В миреСШАИзраильТурцияДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганМарко РубиоХАМАСВсемирный банкООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала