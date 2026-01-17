Рейтинг@Mail.ru
Буданов* прибыл в США на переговоры - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/ssha-2068494598.html
Буданов* прибыл в США на переговоры
Буданов* прибыл в США на переговоры - РИА Новости, 17.01.2026
Буданов* прибыл в США на переговоры
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* сообщил, что прибыл в США вместе с секретарем совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T13:44:00+03:00
2026-01-17T13:44:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
рустем умеров
давид арахамия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876231213_0:42:1043:629_1920x0_80_0_0_c331ac6b09c2eb03a7f3daf7024c0f5d.jpg
https://ria.ru/20251227/budanov-2065095068.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876231213_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_891999ca534b2bd60fc66779e3213c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, рустем умеров, давид арахамия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Совет национальной безопасности и обороны Украины
Буданов* прибыл в США на переговоры

Буданов, Арахамия и Умеров прибыли в США на переговоры

© Фото : пресс-служба президента УкраиныКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : пресс-служба президента Украины
Кирилл Буданов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* сообщил, что прибыл в США вместе с секретарем совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и главой фракции Зеленского "Слуга народа" Давидом Арахамией для "важного разговора" с американской стороной.
Украинский посол в США Ольга Стефанишина ранее сообщила, что переговоры США и Украины пройдут 17 января в Майами.
"Прибыл в США. Вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией проведем важный разговор с американскими партнерами касаемо деталей мирного соглашения", - написал Буданов* в своем Telegram-канале.
Буданов* добавил, что во встрече примут участие спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, зять Трампа, инвестор Джаред Кушнер и министр армии США Дэниэл Дрисколл.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Буданов* признал необходимость переговоров с Россией
27 декабря 2025, 20:23
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийРустем УмеровДавид АрахамияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Совет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала