МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* сообщил, что прибыл в США вместе с секретарем совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и главой фракции Зеленского "Слуга народа" Давидом Арахамией для "важного разговора" с американской стороной.
Украинский посол в США Ольга Стефанишина ранее сообщила, что переговоры США и Украины пройдут 17 января в Майами.
"Прибыл в США. Вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией проведем важный разговор с американскими партнерами касаемо деталей мирного соглашения", - написал Буданов* в своем Telegram-канале.
Буданов* добавил, что во встрече примут участие спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, зять Трампа, инвестор Джаред Кушнер и министр армии США Дэниэл Дрисколл.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
