Буданов* прибыл в США на переговоры

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* сообщил, что прибыл в США вместе с секретарем совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и главой фракции Зеленского "Слуга народа" Давидом Арахамией для "важного разговора" с американской стороной.