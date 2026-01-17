https://ria.ru/20260117/shamrin-2068542677.html
Умер бывший футболист "Локомотива"
Умер бывший футболист "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Умер бывший футболист "Локомотива"
Бывший футболист московского "Локомотива" Артур Шамрин умер в возрасте 56 лет, сообщается в Telegram-канале липецкого "Металлурга", за который также выступал... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T20:28:00+03:00
2026-01-17T20:28:00+03:00
2026-01-17T20:28:00+03:00
футбол
спорт
липецк
локомотив (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068542371_0:88:650:454_1920x0_80_0_0_49dee0bf47feb81d973924838b761b7f.jpg
липецк
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068542371_0:27:650:515_1920x0_80_0_0_3ca07d5a40d28228fd8a47326a787fbe.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, липецк, локомотив (москва)
Футбол, Спорт, Липецк, Локомотив (Москва)
Умер бывший футболист "Локомотива"
Умер бывший футболист московского "Локомотива" Артур Шамрин
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бывший футболист московского "Локомотива" Артур Шамрин умер в возрасте 56 лет, сообщается в Telegram-канале липецкого "Металлурга", за который также выступал нападающий.
Смерть Шамрина подтвердил клубу его сын Сергей.
Отмечается, что Шамрин в пятницу вечером вышел на прогулку и не вернулся, всю ночь его разыскивали волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Тело бывшего спортсмена было обнаружено в микрорайоне Елецком города Липецка
. Последние годы жизни футболист был болен и имел инвалидность по неврологии.
Шамрин, помимо "Локомотива" и "Металлурга", представлял одесский СКА и майкопскую "Дружбу". В 28 лет футболист вынужденно завершил карьеру.