Умер бывший футболист "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Футбол
 
20:28 17.01.2026
Умер бывший футболист "Локомотива"
Умер бывший футболист "Локомотива"
спорт, липецк, локомотив (москва)
Футбол, Спорт, Липецк, Локомотив (Москва)
© Фото : Официальный Telegram-канал липецкого футбольного клуба "Металлург"Бывший футболист московского "Локомотива" Артур Шамрин
© Фото : Официальный Telegram-канал липецкого футбольного клуба "Металлург"
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бывший футболист московского "Локомотива" Артур Шамрин умер в возрасте 56 лет, сообщается в Telegram-канале липецкого "Металлурга", за который также выступал нападающий.
Смерть Шамрина подтвердил клубу его сын Сергей.
Отмечается, что Шамрин в пятницу вечером вышел на прогулку и не вернулся, всю ночь его разыскивали волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Тело бывшего спортсмена было обнаружено в микрорайоне Елецком города Липецка. Последние годы жизни футболист был болен и имел инвалидность по неврологии.
Шамрин, помимо "Локомотива" и "Металлурга", представлял одесский СКА и майкопскую "Дружбу". В 28 лет футболист вынужденно завершил карьеру.
 
