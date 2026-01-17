Рейтинг@Mail.ru
01:52 17.01.2026
Между Петербургом и Касабланкой запустят прямые авиарейсы
Между Петербургом и Касабланкой запустят прямые авиарейсы
Между Петербургом и Касабланкой запустят прямые авиарейсы

Авиакомпания Royal Air Maroc запустит рейсы между Петербургом и Касабланкой

© РИА Новости / Алексей Даничев
Аэропорт "Пулково"
© РИА Новости / Алексей Даничев
Аэропорт "Пулково". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Авиакомпания Royal Air Maroc запустит рейсы между Санкт-Петербургом и Касабланкой, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково").
"Двадцать первого января в Пулково торжественно встретят рейс национального перевозчика Марокко - Royal Air Maroc. Прямое авиасообщение между Петербургом и Касабланкой запускается впервые", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю на Boing 737-800: по понедельникам, средам и субботам.
Касабланка - крупнейший город и важный транспортный хаб Марокко. Благодаря широкой маршрутной сети авиакомпании пассажирам из Петербурга доступны удобные трансферные перелеты в страны Европы, Африки и Латинской Америки.
Самолет Boeing 737 - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Royal Air Maroc запустила рейсы в Касабланку из Шереметьево
29 января 2025, 14:09
 
