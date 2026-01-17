Между Петербургом и Касабланкой запустят прямые авиарейсы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Авиакомпания Royal Air Maroc запустит рейсы между Санкт-Петербургом и Касабланкой, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково").

Рейсы будут выполняться три раза в неделю на Boing 737-800: по понедельникам, средам и субботам.