Между Петербургом и Касабланкой запустят прямые авиарейсы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Авиакомпания Royal Air Maroc запустит рейсы между Санкт-Петербургом и Касабланкой, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково").
"Двадцать первого января в Пулково торжественно встретят рейс национального перевозчика Марокко - Royal Air Maroc. Прямое авиасообщение между Петербургом и Касабланкой запускается впервые", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю на Boing 737-800: по понедельникам, средам и субботам.
Касабланка - крупнейший город и важный транспортный хаб Марокко. Благодаря широкой маршрутной сети авиакомпании пассажирам из Петербурга доступны удобные трансферные перелеты в страны Европы, Африки и Латинской Америки.
