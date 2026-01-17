Рейтинг@Mail.ru
Самуэльссон выиграл спринт на этапе Кубка мира
Биатлон
Биатлон
 
17:40 17.01.2026
Самуэльссон выиграл спринт на этапе Кубка мира
Самуэльссон выиграл спринт на этапе Кубка мира
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон стал победителем мужской спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Самуэльссон выиграл спринт на этапе Кубка мира

Биатлонист Самуэльссон выиграл спринт на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШведский биатлонист Себастьян Самуэльссон
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон стал победителем мужской спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Победитель преодолел дистанцию 10 км за 21 минуту 53,8 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Вторым стал итальянец Томмазо Джакомель (отставание - 17,6 секунды; 1 промах), третье место занял норвежец Исак Фрей (+34,1; 0).
В воскресенье пройдут женская и мужская гонки преследования.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.
14 января, 17:57
Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону
Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону
14 января, 17:57
 
