Самуэльссон выиграл спринт на этапе Кубка мира

https://ria.ru/20260117/samuelsson-2068524378.html
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон стал победителем мужской спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T17:40:00+03:00
Биатлонист Самуэльссон выиграл спринт на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге