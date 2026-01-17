Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике 16 украинских бригад и двух полков ВСУ, противник потерял более 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пяти бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Гавриловка, Федоровское, Новоподгородное в Днепропетровской области, Гришино, Гулево, Белицкое, Сухецкое и Водянское в Донецкой Народной Республике.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 440 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, два пикапа и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
