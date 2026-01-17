Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 17.01.2026 (обновлено: 12:14 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/rf-2068482748.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 17.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Российская группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике 16 украинских бригад и двух полков ВСУ,... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T12:09:00+03:00
2026-01-17T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
днепропетровская область
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917126_0:33:3080:1766_1920x0_80_0_0_5e7c9bf616c5b70cee68de4cf59fd875.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917126_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_ceaaa77ba2ade1d9545d544db7ad2b01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

ВСУ потеряли более 440 боевиков в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике 16 украинских бригад и двух полков ВСУ, противник потерял более 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пяти бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Гавриловка, Федоровское, Новоподгородное в Днепропетровской области, Гришино, Гулево, Белицкое, Сухецкое и Водянское в Донецкой Народной Республике.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 440 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, два пикапа и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала