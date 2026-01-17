Путин поздравил артистов с профессиональным праздником

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Путин поздравил российских артистов с профессиональным праздником.

"Сегодня мы чествуем достойных представителей артистического сообщества страны, тех, кто посвящает себя, свой талант и творческую энергию театральной сцене и кинематографу, эстрадному и цирковому искусству, своим вдохновенным трудом вносит созидательный вклад в сбережение нашего уникального исторического, культурного, духовного достояния, в развитие традиций подвижничества, просветительства, беззаветного служения народу, передающихся из поколения к поколению", — отметил президент.

Также Путин назвал символичным учреждение праздника в день рождения выдающегося режиссера Константина Станиславского. Он выразил надежду, что памятная дата обретет традиции и пройдет на высокой ноте. Президент пожелал артистам творческих успехов и преданных зрителей.