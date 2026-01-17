Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил артистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 17.01.2026
13:28 17.01.2026 (обновлено: 15:05 17.01.2026)
Путин поздравил артистов с профессиональным праздником
Путин поздравил артистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 17.01.2026
Путин поздравил артистов с профессиональным праздником
Владимир Путин поздравил российских артистов с профессиональным праздником. РИА Новости, 17.01.2026
россия, владимир путин, сергей кириенко, константин станиславский
Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Константин Станиславский
Путин поздравил артистов с профессиональным праздником

Путин поздравил российских артистов с профессиональным праздником

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Путин поздравил российских артистов с профессиональным праздником.
"Сегодня мы чествуем достойных представителей артистического сообщества страны, тех, кто посвящает себя, свой талант и творческую энергию театральной сцене и кинематографу, эстрадному и цирковому искусству, своим вдохновенным трудом вносит созидательный вклад в сбережение нашего уникального исторического, культурного, духовного достояния, в развитие традиций подвижничества, просветительства, беззаветного служения народу, передающихся из поколения к поколению", — отметил президент.
Также Путин назвал символичным учреждение праздника в день рождения выдающегося режиссера Константина Станиславского. Он выразил надежду, что памятная дата обретет традиции и пройдет на высокой ноте. Президент пожелал артистам творческих успехов и преданных зрителей.
В этом году профессиональный праздник отмечается впервые. На церемонии нагрждения деятелей культуры первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко зачитал поздравительную телеграмму от Путина.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Финляндии сделали неожиданное заявление о Путине
12 января, 06:15
 
Россия Владимир Путин Сергей Кириенко Константин Станиславский
 
 
