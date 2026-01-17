https://ria.ru/20260117/putin-2068492423.html
Путин поздравил артистов с профессиональным праздником
Путин поздравил артистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 17.01.2026
Путин поздравил артистов с профессиональным праздником
Владимир Путин поздравил российских артистов с профессиональным праздником. РИА Новости, 17.01.2026
россия
владимир путин
сергей кириенко
константин станиславский
Путин поздравил артистов с профессиональным праздником
Путин поздравил российских артистов с профессиональным праздником
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Путин поздравил российских артистов с профессиональным праздником.
"Сегодня мы чествуем достойных представителей артистического сообщества страны, тех, кто посвящает себя, свой талант и творческую энергию театральной сцене и кинематографу, эстрадному и цирковому искусству, своим вдохновенным трудом вносит созидательный вклад в сбережение нашего уникального исторического, культурного, духовного достояния, в развитие традиций подвижничества, просветительства, беззаветного служения народу, передающихся из поколения к поколению", — отметил президент.
Также Путин назвал символичным учреждение праздника в день рождения выдающегося режиссера Константина Станиславского. Он выразил надежду, что памятная дата обретет традиции и пройдет на высокой ноте. Президент пожелал артистам творческих успехов и преданных зрителей.
В этом году профессиональный праздник отмечается впервые. На церемонии нагрждения деятелей культуры первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко зачитал поздравительную телеграмму от Путина.